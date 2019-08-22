آبل على بعد أسابيع من تجديد أهم منتجاتها

تمتلك شركة آبل عددًا كبيرًا من الأجهزة التي من المفترض وصولها إلى محبيها قريبًا، إذ إلى جانب هواتف آيفون الجديدة (iPhone Pro)، فإن آبل تعمل على مجموعة من الأجهزة الجديدة لهذا العام والعام المقبل، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرغ.

وتعتزم شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة – كما فعلت كل عام منذ عام 2017 – في حدث الشهر المقبل، والتي من المرجح أن تباع في شهر سبتمبر.

كما من المفترض أن تطلق الشركة خلال العام الحالي إصدار محدث من حاسبها اللوحي آيباد برو (iPad Pro) مع كاميرات محدثة ورقاقات أسرع، إلى جانب إصدار جديد من حاسب (iPad) بشاشة أكبر،مع إصدارات جديدة من ساعتها الذكية (Apple Watch).

وبحسب المعلومات فإن حاسبها المحمول ماك بوك برو (MacBook Pro) سيحصل أيضًا على تحديثه الأول منذ ثلاث سنوات، بالإضافة لحصول الملحقات الصوتية الرئيسية، بما في ذلك (AirPods)؛ و (HomePod)، على تحديثات قيد التنفيذ أيضًا.

وإلى جانب هذه المنتجات غير المعلنة، فإن آبل تستعد لإطلاق (Mac Pro) المحدث وشاشته المصاحبة، بالإضافة إلى التحديثات البرمجية لهواتف آيفون وحواسيب آيباد وساعتها الذكية وحواسيب ماك ومنصة (Apple TV)، وخدمات اشتراك (+Apple TV) وألعاب (Apple Arcade).

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هواتف آيفون:

يشكل نظام الكاميرا الجديد في الخلف مع مستشعر ثالث لالتقاط صور ومقاطع فيديو فائقة الزاوية الميزة الرئيسية لهواتف (iPhone Pro)، وتتيح الكاميرا الإضافية للمستخدمين التصغير والتقاط مجال رؤية أكبر.

وتلتقط المستشعرات ثلاث صور في وقت واحد مع استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد لتصحيح الصورة المجمعة تلقائيًا، كما يلتقط النظام الجديد صورًا عالية الدقة تنافس بعض الكاميرات التقليدية، مع تحسن الصور الملتقطة في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة جدًا.

وتعمل الهواتف على تحسين قدرات تسجيل الفيديو بشكل كبير، مما يجعلها أقرب إلى كاميرات الفيديو الاحترافية، وطورت آبل ميزة تتيح للمستخدمين تنقيح وتطبيق التأثيرات وتغيير الألوان وإعادة الصياغة واقتصاص الفيديو أثناء تسجيله بشكل مباشر على الجهاز.

كما أن هناك ميزة جديدة ملحوظة أخرى تتمثل في نظام الشحن اللاسلكي العكسي بحيث يمكن للمستخدم شحن أحدث أجهزة (AirPods) الموضوعة ضمن علبة الشحن اللاسلكي الاختيارية من خلال تركها على ظهر هواتف (iPhone Pro) الجديدة.

وتتضمن الهواتف مستشعر (Face ID) جديد متعدد الزوايا يلتقط مجال رؤية أوسع بحيث يمكن للمستخدمين فتح الهواتف بسهولة أكبر حتى عندما تكون الأجهزة موضوعة على الطاولة.

وعززت آبل مقاومة الماء بشكل كبير للنماذج الجديدة، والتي قد تسمح لها بالوجود تحت الماء لفترة أطول بكثير بالمقارنة مع أجهزة آيفون الحالية.

وتحتوي الطرز الجديدة على شاشات OLED محدثة تفتقر إلى تقنية اللمس الثلاثي الأبعاد الحساسة للضغط، حيث استبدلتها آبل بميزة (Haptic Touch)، كما فعلت مع هاتف العام الماضي (iPhone XR).

ويحصل خليفة (iPhone XR) على كاميرا خلفية ثانية للتكبير البصري، والقدرة على التكبير أكثر دون انخفاض الجودة، ووضع الصور المحسن.

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وتتضمن جميع أجهزة آيفون لهذا العام معالجات (A13) الأسرع، وهناك مكون جديد في الرقاقة يعرف داخليًا باسم (AMX) أو (matrix)، المخصص للتعامل مع بعض المهام الثقيلة في الرياضيات، وبالتالي فإن الرقاقة الرئيسية ليست مضطرة لذلك.

وقد يساعد هذا المكون الجديد في تعزيز الرؤية الحاسوبية والواقع المعزز، ولن تشمل أي من الطرز الجديدة دعمًا لشبكات الجيل الخامس (5G).

حواسيب آيباد:

تخطط آبل – بعد إطلاق نماذج (iPad Air) و (iPad mini) في وقت سابق من هذا العام – لتحديث (iPad Pro) و (iPad) الخاص بها لطلاب المدارس.

وتحصل أجهزة (iPad Pros) بقياس 11 و 12.9 إنشًا على ترقيات من حيث الكاميرات المحدثة والمعالجات الأسرع، وستبدو أجهزة (iPad) الجديدة – بخلاف ذلك – كالإصدارات الحالية.

ومن المفترض أن تكون شاشة (iPad) بقياس 10.2 إنشًا، ويعني هذا أن شركة آبل لن تبيع طراز جديد بشاشة 9.7 إنشًا، والابتعاد عن الحجم الأصلي للشاشة بعد استخدامه لمدة عقد تقريبًا.

Apple Watch و AirPods و HomePod:

بعد تجديد ساعتها الذكية (Apple Watch) العام الماضي عبر تصميم جديد وشاشات أكبر، فإن تغييرات هذا العام ستكون أقل حدة، مع التركيز على تحديث النظام التشغيلي (watchOS 6)، وتشطيبات جديدة، وظهرت إشارات إلى نماذج من السيراميك والتيتانيوم في إصدار مبكر من (iOS 13).

وتعمل آبل على تطوير (AirPods) جديدة، والتي من المحتمل أن تكون أغلى من طراز 159 دولار الحالي، وتشمل الميزات الجديدة مقاومة الماء وإلغاء الضوضاء مع خطط لإطلاقها بحلول العام المقبل.

وكانت الشركة قد طرحت إصدارًا جديدًا من سماعاتها اللاسلكية (AirPods) في شهر مارس، والتي تدعم استعمال مساعدها الصوتي سيري بدون استخدام الأيدي مع عمر بطارية أطول.

وتطور آبل جهاز مكبر صوت (HomePod) أرخص، على أن يطرح في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك بعد مواجهة النموذج الحالي البالغة تكلفته 300 دولار صعوبة في البيع.

ومن المحتمل أن يشتمل النموذج الجديد على مكبري صوت تويتر (Tweeter) المصممة لإعادة إنتاج الترددات العالية، بدلًا من سبعة في (HomePod) الحالي.

ماك:

تخطط آبل لإطلاق جهاز (MacBook Pro) معاد تجديده من خلال شاشة قياسها 16 إنشًا، وستكون الحواف الموجودة على الحاسب المحمول الجديد أقل حجمًا، لذا سيكون الحجم الكلي للحاسب المحمول قريبًا من النماذج الحالية بقياس 15 إنشًا.

ومن المفترض أن يكون هذا الحاسب المحمول الجديد هو الأكبر من نوعه بالنسبة لشركة آبل منذ أوقفت إنتاج حاسب (MacBook Pro) بقياس 17 إنشًا في عام 2012، ويعد الحاسب الجديد محاولة من آبل للاحتفاظ بمستخدمي الحاسب المحترفين.

كما من المفترض أن تطلق آبل جهاز (Mac Pro) الذي تم الإعلان عنه مسبقًا مع شاشته المرافقة (XDR Pro Display) بحجم 32 إنشًا في وقت لاحق من هذا العام.