بعد الانفجار النووي الروسي.. الذعر يصيب العالم.. والأرصاد المصرية ترد على تأثر البلاد بالغبار الإشعاعي

كتب: ضياء السقا

نفى مجلس الوزراء، تأثر البلاد بالغبار الإشعاعى لانفجار روسيا النووي، مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن مساره.

وقالت المركز الإعلامي للوزراء: "تؤكد هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن مصر لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا".

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ويعيش العالم في الوقت الراهن، حالة من الذعر والقلق، بعد الانفجار النووي، الذي شهدته روسيا، مؤخرا، خلال تجربة صاروخية.

وشهدت روسيا يوم 8 أغسطس الماضى انفجارا نوويا خلال تجربة صاروخية على منصة بحرية، فى ميدان تجارب عسكرية، بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك فى مقاطعة أرخانجيلسك، وأسفر عن مقتل 5 اشخاص من وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، وإصابة 3 آخرين.