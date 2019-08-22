- 1/2
- 2/2
كتب: ضياء السقا
نفى مجلس الوزراء، تأثر البلاد بالغبار الإشعاعى لانفجار روسيا النووي، مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن مساره.
وقالت المركز الإعلامي للوزراء: "تؤكد هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن مصر لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا".
ويعيش العالم في الوقت الراهن، حالة من الذعر والقلق، بعد الانفجار النووي، الذي شهدته روسيا، مؤخرا، خلال تجربة صاروخية.
وشهدت روسيا يوم 8 أغسطس الماضى انفجارا نوويا خلال تجربة صاروخية على منصة بحرية، فى ميدان تجارب عسكرية، بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك فى مقاطعة أرخانجيلسك، وأسفر عن مقتل 5 اشخاص من وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، وإصابة 3 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانفجار النووي الروسي.. الذعر يصيب العالم.. والأرصاد المصرية ترد على تأثر البلاد بالغبار الإشعاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.