تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 8 Pro سيعمل بواسطة معالج Helio G90T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Redmi التابعة لشاومي مؤخراً أنها ستقوم بالإعلان عن هاتفي Redmi Note 8 و Note 8 Pro في الصين في 29 أغسطس، ومن ثم قامت شركة MediaTek بالتأكيد عن أن هاتف Note 8 Pro سوف يعمل بأحدث معالج لها؛ Helio G90T، في حين سيعمل Note 8 بمعالج Helio G90.

جدير بالذكر أن مانو كومار جاين، نائب رئيس شركة شاومي في الهند، قد أكد مسبقًا خلال حدث إطلاق مجموعة MediaTek G90 في الهند الشهر الماضي، أن الشركة ستقدم هاتف جديد يدعم معالج Helio G90T.

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وحسبما ورد، فإن معالج G90T سيتميز بتقنية HyperEngine لتعزيز تجربة الألعاب مع الهواتف المحمولة، وسيدعم ما يصل إلى 10 جيجابايت من LPDDR4x مع سرعات تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، والعديد من المميزات المتطورة في الكاميرات.

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