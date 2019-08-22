كانون تعزز مقدرات عدسات طرازي EOS R و EOS RP

أعلنت شركة كانون اليوم عن توفر تحديثات جديدة للبرامج الثابتة لطراز (EOS R) (نسخة 1.3.0)؛ وطراز (EOS RP) (نسخة 1.2.0).

ويأتي تقديم الشركة لهذه التحديثات لكي تؤكد على التزامها بتطوير منتجاتها من الكاميرات ذات الإطار وعديمة المرايا بالكامل لتقدم للمصورين أحدث الإبداعات التقنية المتوفرة.

ومن شأن التحديثات الجديدة التي توفرها الشركة على البرامج الثابتة أن تعزز من كفاءة المنتجات وذلك لعدسات كانون الجديدة من طراز (RF)، بالإضافة إلى تحسين جودة التصوير في الظروف المنخفضة الإضاءة، الأمر الذي يضمن للمستخدمين الحصول على أفضل النتائج من كاميراتهم.

ويوفر التحديث الجديد للبرامج الثابتة لطرازي (EOS R) و (EOS RP) الدعم للمنتجات عند استخدام عدسات كانون من طرازات (RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM).

وجرى إطلاق هذا الطراز في شهر يوليو الفائت، وتعد هذه العدسات قابلة للحمل ومتعددة الاستخدامات، وتوفر قياس تقريب 10x، الأمر الذي يجعلها مثالية لجميع أنواع الصور بدءًا من المناظر الواسعة ووصولاً إلى الصور التي تملئ الإطار، وحتى الصور الرياضية والطبيعية ذات التقريب العالي.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما يصحيح هذا التحديث ظاهرة السواد، والتي تحدث في أعلى بعض الصور الملتقطة خلال التصوير المتزامن العالي السرعة مع استخدام إضاءة فلاش خارجية.

وتتوفر التحديثات الجديدة لطرازي (EOS R) و (EOS RP) للتحميل من جميع المواقع الإلكترونية المدعومة من شركة كانون، وذلك ابتداءًا من تاريخ اليوم الخميس 22 أغسطس 2019.

تحديث التطبيقات الدائمة: