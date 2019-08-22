آبل تُطلق سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية بثلاثة ألوان جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك فئة كبيرة من المستخدمين الذين يفضلون الحصول على سماعات الأذن اللاسلكية التي توفر المزيد من عمر البطارية، والراحة أثناء الإرتداء، وشيء لإرتدائه أثناء التمارين الرياضية الصعبة. إذا كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص، فقد تكون مهتمًا بالسماعات اللاسلكية Powerbeats Pro الأحدث من شركة آبل. تم إطلاقها في الأونة الأخيرة باللون الأسود فقط، ولكنها حصلت اليوم على ثلاثة ألوان جديدة.

بطبيعة الحال، سعر سماعات Powerbeats Pro يُعتبر أعلى من سماعات AirPods، ولكنها توفر عمر أطول للبطارية وصوت ذات جودة أفضل. وعلاوة على ذلك، فهي لا تزال تُعتبر أرخص بالمقارنة مع بعض الحلول المقدمة من الشركات المنافسة مثل Bose و Senheiser و B&O و Master & Dynamic. وفي حالة إذا كنت تفكر في شراء سماعات Powerbeats Pro، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم إطلاقها اليوم بثلاثة ألوان جديدة تشمل الأبيض والأخضر والأزرق.

هذه الخيارات الجديدة لا تزال تُكلف 250 دولار أمريكي. وتقول شركة آبل أنه سيكون بإمكان المستهلكين طلبها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت إبتداء من هذا اليوم الموافق لـ 22 أغسطس، ولكن عملية شحن الطلبات للعملاء لن تبدأ حتى اليوم 30 أغسطس. وينبغي أن تصل هذه الخيارات الجديدة إلى المتاجر الفعلية التابعة لشركة آبل في نفس اليوم.

بصرف النظر عن الإختلاف في التصميم وجودة الصوت، فإن سماعات Powerbeats Pro تشبه إلى حد ما سماعات AirPods في الوظائف، فهي الأخرى تضم الرقاقة Apple H1 الأحدث من شركة آبل، وهي نفسها الرقاقة الموجودة في الجيل الثاني من سماعات AirPods، وقد تم تطوير هذه الرقاقة لتوفير إتصال أسرع وأكثر إستقرارًا من رقاقة Apple W1 السابقة. كما أنه يمكنك إستخدام عبارة ” Hey, Siri ” لتنشيط المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Powerbeats Pro مصممة ليتم إستخدامها مع جميع الأجهزة وليس أجهزة آبل فقط، فبإمكانك إستخدام أي مساعد رقمي آخر معها.

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كما هو الحال مع AirPods، فقد تم تصميم سماعات Powerbeats Pro الجديدة للتشغيل والإيقاف التلقائي عندما يتم إرتداؤها أو نزعها من الأذن. يحتوي كل مكبر صوت أيضًا على عناصر تحكم فعلية للتحكم في مستوى الصوت مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذه الأخيرة كذلك للتحكم في تشغيل الأغاني. يمكنك إستخدام مكبر صوت واحد فقط في كل مرة أو كليهما معًا في وضع الستيريو.

توفر سماعات Powerbeats Pro الجديدة ما يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الموسيقى. جنبا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنك الحصول إجمالاً على ما يصل إلى 24 ساعة من الإستخدام. يتم شحن العلبة بواسطة موصل Lightning ولكنها تأتي مع كابل Lightning، في حال كنت تخطط لإستخدامها مع جهاز أندرويد.