Waymo تُخضع سياراتها الذاتية القيادة للإختبارات في الأجواء الممطرة تحسبًا لجميع حالات القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى حقيقة أن السيارات الذاتية القيادة تعتمد على أشياء مثل الكاميرات والمستشعرات لقراءة محيطها، فهي لن تواجه أي مشاكل في القيادة في الأيام المشمسة. ولكن نظرًا إلى أن الأيام لا تكون مشمسة دائمًا بحيث تكون هناك بعض الأيام الممطرة والمضببة، فهذا من شأنه أن يشكل تحديًا للسيارات الذاتية القيادة.

هذا هو السبب الذي يجعل الإختبارات مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضًا أعلنت شركة Waymo أنها ستبدأ بإختبار السيارات الذاتية القيادة الخاصة بها في فلوريدا في الحالات التي يكون فيها الطقس ممطرًا. ووفقا لشركة Waymo، فهي ستقوم بهذه الإختبارات لرؤية كيف ستتعامل المستشعرات والتكنولوجيا الخاصة بها بصفة عامة مع الطقس.

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هذا يشمل المستشعرات مثل Lidar و Radar، والكاميرات أيضًا. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة Waymo بالقول : ” الأمطار الغزيرة يمكن أن تؤدي إلى إحداث الكثير من الضجيج للمستشعرات الخاصة بنا. الطرقات الرطبة قد تؤدي أيضًا إلى بعض النتائج المختلفة. الإختبارات تتيح لنا فهم حالات القيادة الفريدة، وفهم كيف تؤثر الأمطار على حركة السيارات الخاصة بنا بشكل أفضل أيضًا “.

ستواصل شركة Waymo وضع السائقين البشريين خلف عجلة القيادة لتولي القيادة عوضًا عن السيارة عندما تسير الأمور على نحو خاطئ. ونتيجة لهذه التحديات والتحديات الأخرى التي تطرقنا لها في العديد من المقالات في الماضي، فنحن نعتقد بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن تصبح السيارت الذاتية القيادة شائعة على الطرقات، ولكن ليس هناك شك في أن جميع هذه الإختبارات ستؤدي إلى تحويل حلم الركوب في السيارات الذاتية القيادة إلى حقيقة واقعة في نهاية المطاف.