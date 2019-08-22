سامسونغ تطلق 'جالاكسي نوت 10' في 70 بلدا غدا

أوضحت شركة سامسونغ للإلكترونيات، الخميس، أنها ستطلق "جالاكسي نوت 10" في 70 بلدا في العالم يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية ان "الشركة ستطلق سامسونغ جالاكسي نوت 10 في 70 بلدا في العالم في 23 اب"، مبينة ان "من بين البلدان التي سيتم اطلاق الهاتف فيه الولايات المتحدة وكندا والهند وأستراليا وكذلك جميع الدول الأوروبية ومن ضمنها بريطانيا وفرنسا وروسيا وجميع دول جنوب شرق آسيا ومن ضمنها سنغافورة وتايلاند".

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واضافت ان "سامسونغ للإلكترونيات اقامت فعالية كشفت فيها عن جالاكسي نوت 10 في الولايات المتحدة، وفعالية لإطلاق الهاتف في كل من الهند وتشيلي وأستراليا بحضور وسائل الإعلام والشركاء المحليين".