التحالف Libra Association يخضع للتحقيق من قبل هيئة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فضائح الخصوصية المتتالية التي وجدت شركة الفيسبوك نفسها متورطة فيها، فنحن واثقين من أن هناك بعض الأشخاص الذين تفاجئوا بأن الشركة لا تزال تملك الجرأة الكافية لتُعلن عن عملتها الرقمية Libra والتي تفرض على الأرجح على الفيسبوك الحصول على قدر كافي من ثقة المستخدمين.

يبدو أن الجميع غير مستعد لوضع الثقة في شركة الفيسبوك من جديد لأنه وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن هيئة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي تحقق مع Libra Association بشأن السلوك المحتمل المناهض للمنافسة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن ذلك من قبل، فالعملة الرقمية Libra غير مملوكة من قبل الفيسبوك فقط، بل يديرها التحالف Libra Association والذي تعتبر الفيسبوك عضوًا فيه، إلى جانب شركاء آخرين.

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ووفقا لهيئة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي، فقد أعربت عن قلقها من أن Libra قد تؤدي إلى حجب المنافسين، مما قد يؤدي إلى مناهضة المنافسة. ومع ذلك، هذه ليست هي المرة الأولى التي تعبر فيها الهيئات الحكومية عن قلقها بشأن Libra. كانت الحكومة الأمريكية قد إقترحت من قبل أنه يمكن إستخدام العملة الرقمية Libra لتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو منطقيًا، إلا أن ذلك ينطبق على العملات الرقمية بصفة عامة ولا يقتصر على Libra.

كما سبق للفيسبوك أن حذرت مستثمريها من أنه نظرًا للتدقيق الهائل الذي يواجه مشروع العملة الرقمية Libra الخاص بها، فهناك إحتمال أن لا تتمكن هذه العملة الرقمية من الخروج إلى أرض الواقع.