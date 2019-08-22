تقرير جديد يقترح قدوم تشكيلة iPhone 11 Series مع شاحن USB Type-C

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك إشاعة منذ فترة طويلة تفيد بأن شركة آبل ستنتقل للإعتماد على منفذ USB Type-C في هواتف iPhone مع إقتراحات قالت بأن ذلك سيبدأ مع هواتف iPhone التي ستصل إلى السوق في العام 2018، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، ولكن من الواضح أن ذلك لم يتحقق، فلا تزال هواتف iPhone الحالية تعتمد على منفذ Lightning.

الآن، يدعي

😆The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx — ChargerLAB (@chargerlab) August 20, 2019

جديد أن تشكيلة iPhone الجديدة التي ستصل على الأرجح في الشهر المقبل ستأتي مع شاحن يضم موصلاً من نوع USB Type-C في العلبة، مما يشير إلى أن شركة آبل ستقوم أخيرًا بالإنتقال إلى منفذ USB Type-C في هواتف iPhone الجديدة القادمة على الأرجح في الشهر المقبل. سيسمح ذلك لشركة آبل بإرفاق شاحن سريع مع هواتفها الذكية مع العلم بأن هواتف iPhone الحالية تأتي مع شاحن يملك القدرة على شحنها بقوة 5W فقط على عكس بعض هواتف الأندرويد التي وصلت سرعة الشحن فيها إلى 50W.

تأتي هذه المعلومات من مصدر موثوق لم يتم الكشف عن إسمه تحدث إلى مسؤول تنفيذي رفيع المستوى أخبره بأن هواتف iPhone 11 الجديدة القادمة من آبل ستأتي مع شاحن يضم موصلاً من نوع USB Type-C في العلبة.

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أحد الإحتمالات هو أن iPhone نفسه لا يحتوي فعلاً على منفذ USB Type-C، ولكن سيتم تحديث الشاحن والكابل ليضم العنصر الأول منفذًا من نوع USB Type-C بينما يضم العنصر الثاني موصلاً من نوع USB Type-C في أحد الطرفين والموصل Lightning في الطرف الأخر. في الوقت الراهن، الطريقة الوحيدة لشحن iPhone بسرعة تنطوي على شراء كابل Apple USB Type-C to Lightning ومحول USB Power Adapter متوافق.

تضمين شاحن سريع في علبة iPhone هو شيء لطالما طالب به عملاء آبل. ربما أصبح المعيار USB Type-C أكثر شيوعًا الآن في الأجهزة الإستهلاكية، وبالتالي فقد تكون شركة آبل الآن مستعدة لبيع كابلات جديدة إستعدادًا لعملية الإنتقال إلى المعيار الجديد.

عمومًا، من المرجح أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، وقد يحدث ذلك على الأرجح في اليوم 10 سبتمبر. وفي حالة إذا كانت التوقعات السابقة صحيحة، فمن المرجح أن تبدأ شركة آبل بتلقي الطلبات المسبقة على هواتفها الذكية الجديدة في اليوم 13 سبتمبر وبدء عملية البيع في اليوم 20 سبتمبر في الدفعة الأولى من البلدان. ومن المتوقع أيضًا أن يتم إصدار تحديث iOS 13 لكافة المستخدمين في اليوم 23 سبتمبر.