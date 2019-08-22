براءة إختراع جديدة تشير إلى أن سامسونج تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي عموديًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة موتورولا بإعادة إحياء الهاتف الأسطوري Motorola Razr من خلال إطلاق هاتف ذكي قابل للطي يتبنى نفس التصميم من خلال الإعتماد على شاشة طويلة قابلة للطي. وبالنسبة للهاتف Galaxy Fold التابع لشركة سامسونج والذي يُعتبر أول هاتف ذكي قابل للطي من الشركة الكورية الجنوبية، فقد إتبع نهجًا مختلفًا، فهو يضم شاشة كبيرة مماثلة لشاشة الأجهزة اللوحية الصغيرة تقبل الطي في المنتصف مما يتيح للمستخدمين إستخدام هذا الجهاز كهاتف ذكي في حالة إذا كان مطويًا وكجهاز لوحي في حالة إذا كان ممددًا. ومع ذلك، تشير براءة إختراع جديدة من شركة سامسونج إلى أنها تعمل أيضًا على هاتف قابل للطي سيدخل في منافسة مباشرة مع الهاتف Motorola Razr 2019.

تم نشر براءة الإختراع هذه من قبل المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO في وقت سابق من هذا الشهر. وبفضل موقع LetsGoDigital، فقد أصبحت لدينا مجموعة من الصور الحاسوبية التي توضح لنا كيف يمكن لهذا التصميم أن يبدو في الحياة الواقعية.

عندما يكون مطويًا، يمكن طي الجهاز بحيث تصبح الشاشة في الخارج على غرار الهاتف Huawei Mate X، وهذا ما يسمح بإستغلال جزء من الشاشة للقيام بمهام أخرى. ويمكن أن تشمل هذه المهام تغيير الأغاني، وإلتقاط صور السلفي نظرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى الكاميرا الخلفية في حالة الطي، فضلا عن إلقاء نظرة خاطفة على الإشعارات.

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ما يميز هذا التصميم عن التصميم المُستخدم في الهاتف Motorola Razr 2019 المُرتقب هو آلية الطي، والتي من شأنها أن تعطي للمفصل بعض المساحة للمناورة والسماح بإستخدام الجهاز بوضعيات مختلفة أثناء الطي بما في ذلك القدرة على طي الشاشة إلى الداخل أو للخارج. ومن المؤكد أن هذا المفهوم جديد ومثير، وإحتمال وجود تصميم جديد تمامًا يختبره المُصنعون هو أمر مثير للإهتمام. تُعتبر الهواتف الذكية المزودة بالشاشات القابلة للطي هي المستقبل، والدليل على ذلك تزايد عدد الشركات المهتمة بإنشاء هواتفها الذكية القابلة للطي الخاصة.

شهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بداية صعبة، ولكن إقترب موعد إطلاق كل من Huawei Mate X و Galaxy Fold بعدما شهدا العديد من التأخيرات علمًا أنه كان من المفترض في الأصل أن يتم إطلاق الهاتف الأول في شهر يونيو والهاتف الثاني في شهر أبريل.