التصميم الجديد لمتجر Google Play Store أصبح متوفرًا الآن بشكل رسمي للجميع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل رسميًا اليوم بإطلاق التصميم الجديد لمتجر Google Play Store لجميع ملاك أجهزة الأندرويد. تم إطلاق التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين قبل يومين، ولكنه أصبح متاحًا الآن للجميع.

يعتمد تصميم Google Play Store الجديد على لغة التصميم المُحسنة Material Design التي عرضتها لنا شركة جوجل لأول مرة في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018 في العام الماضي. وعلى مدار الأشهر الماضية، عملت شركة جوجل على جلب لغة التصميم المُحسنة الجديدة ببطء ولكن بثبات لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بها، وقد حان الوقت الآن بالنسبة لمتجر Google Play Store ليخضع لنفس المعاملة.

التغيير الرئيسي في هذا التصميم هو تغيير موضع التبويبات. في السابق، كانت هذه التبويبات في الأعلى وتم تصميمها عندما كانت الهواتف أصغر. ومع ذلك، من الصعب الوصول إلى هذه التبويبات في الهواتف الأكبر. يقترح تصميم Material Design الجديد وضع التبويبات المهمة في الجزء السفلي على غرار نظام iOS، وبالتالي أصبحت فئات التطبيق الرئيسية في الأسفل. على الأجهزة اللوحية، تظهر هذه الفئات على اليسار في الوضع الأفقي.

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لا تزال الفئات الفرعية في الأعلى ولكن لا يتم إستخدامها بشكل متكرر لذا فهي تُعتبر أقل أهمية. لم يعد بإمكانك التمرير جانبيًا للتنقل خلالها، وهو أمر جيد نظرًا لأن التطبيق يحتوي بالفعل على الكثير من عناصر التحكم الجانبية.

وبصرف النظر عن ذلك، أصبح التطبيق الآن أبيضًا بالكامل، مع إضافة بعض الألوان البسيطة للفئات. في حين أن هذا يجعل التطبيق يبدو ساطعًا جدًا، إلا أن التصميم الأبيض الموحد يجعل التطبيق يبدو أفضل بكثير عندما يتم تحويله إلى اللون الأسود بإستخدام الوضع الليلي ” Dark Mode ” في نظام Android Q.

التغييرات الأخرى تُعتبر أكثر دقة، مثل توفير المزيد من المساحة بين العناصر، وعدم وجود تقسيمات بين العناصر، وزيادة المساحة البيضاء وإستخدام خط جديد، مما يمنح التطبيق مظهر أنيق وعصري بشكل عام. عمومًا، التصميم الجديد أصبح متوفرًا الآن للجميع، لذا إذا كان لديك جهاز مزود بنظام أندرويد، فقم بفتح متجر Google Play Store لتجربته بنفسك.