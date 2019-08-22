ضمن خطتها لتطوير وتعزيز مشروع التحول الرقمي

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاقها 7 خدمات رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي (بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة) ضمن منصـة " سمارت هب" تتمثل في: طلب استرداد المبالغ المالية وطلب استرداد التأمين وطلب مخططات من الأرشيف وطلب تصوير مستند من ملف أرض أو عقار وطلب تصريح جلسة خارجية (جديد) وطلب تجديد تصريح جلسة خارجية، طلب إلغاء تصريح جلسة خارجية.

وأكد سعادة/ محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجيـة، ورئيس لجنة التكنولوجيا بالدائرة على هامش إطلاق حزمة الخدمات الجديدة أن اللجنة ستواصل تطوير الخدمات الرقمية وتحسينها وستمضي قُدماً بوتيرة متصاعدة نحو ترقية الخدمات الرقمية تجسيدًا لرؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات عصرية حديثة وسريعة تستجيب لمتطلبات المتعاملين.

كما أشار سعادته في إطار متصل إلى أن المتعاملين يمكنهم الآن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال زيارة منصة الخدمات الذكيـة "سمارت هب" (https://smarthub.adm.gov.ae)؛ مشيرًا إلى أنه قبل ذلك يجب الحصول على حساب في بوابة الدخول الذكي لدولة الإمارات العربية المتحدة (سمارت باس smartpass.government.ae)، والتي تعتبر إحدى مبادرات الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث يتيح للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمات المقدمـة في منصة الخدمات الذكيـة وذلك عبر 98 كشكاً رقميًا منتشراً في العديد من المناطق في أبوظبي.

وأضاف الخضر قائلًا: "أن منصة الخدمات الذكية "سمارت هب" صممت بحيث تكون متاحة لجميع المتعاملين في البلديات الثلاثة. كما طورت الدائرة منصة الخدمات الذكية لتتلاءم مع الخدمات الجديدة وتشكل مجتمعة منظومة من الخدمات الرقمية الشاملة والمتكاملة التي سيكون لها أثر كبير في الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم.