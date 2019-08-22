كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تنشئ قسم أخبار منفصل وتوظف صحفيين

متابعة-سنيار: بدأت خطط أخبار Facebook في التبلور، فبعد أشهر من الشائعات، أكدت الشركة عزمها على إدخال قسم “أخبار” منفصل في تطبيقها، والذي سيشرك الصحفيين في تطبيقه، كما أن الشركة تتفاوض على اتفاقيات ترخيص مع بعض الصحف.

في حديث لصحيفة نيويورك تايمز، قال كامبل براون، رئيس الشراكات مع Facebook، إن الهدف سيكون “توفير تجربة شخصية وثيقة الصلة بالناس”.

وستحدد مجموعة من الموظفين لديهم خلفية في وسائل الإعلام القصص الإخبارية التي ستظهر في “علامة تبويب الأخبار” على Facebook، وسيكون هناك أيضا تخصيص يعتمد على اهتمامات وعادات كل مستخدم.

بالنسبة إلى Facebook، الذي تم انتقاده مرارا وتكرارا لعدم قيامه بما يكفي لمنع نشر معلومات كاذبة على نظامه الأساسي، يمكن لقسم أخبار مخصص يديره أشخاص يفهمون في الصحافة أن يساعد الشركة على تنفيذ قيمة المعلومات الموثوقة.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يرضي فيس بوك بعض منتقديه من صناع الإعلام من خلال الدفع مقابل محتواهم، ويقال أن الشركة تقدم لبعض الناشرين ما يصل إلى 3 ملايين دولار في السنة.

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من المفترض أن قسم الأخبار المخصص سيساعد Facebook على إثبات أنه يقدر الصحافة، ولكن كم من مستخدمي Facebook سيهتمون بترك أخبارهم لتصفح “علامة تبويب” أكثر تفصيلاً؟

وماذا عن القصص التي يتم مشاركتها عضويا في موجز الأخبار؟ هل سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها بعد توفر قسم أخبار منفصل؟

لا نعرف حتى الآن إجابات هذه الأسئلة، لكن يبدو أن Facebook على وشك الاعتراف بأنها قد تكون شركة إعلامية بعد كل شيء.