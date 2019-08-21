تكنولوجيا: Huami تستعد للإعلان عن ساعة Amazfit Sports Watch 3 في 27 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت علامة Huami التجارية التابعة لشركة شاومي موعد مؤتمرها القادم في 27 من أغسطس، للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية Amazfit Sports Watch 3.

تعقد Huami مؤتمرها القادم في بكين، لكشف النقاب عن ساعتها الذكية Amazfit Sports Watch 3، حيث أشارت تسريبات سابقة نشرت على Weibo على أن الساعة الذكية تنطلق بشاشة AMOLED مميزة بكثافة عرض 341 بيكسل لكل إنش، كما تدعم ألوان RGB.

أيضاً من المقرر أن تتميز ساعة Amazfit Sports Watch 3 بتصميم مستطيل للشاشة مع زوايا منحنية بتصميم يحاكي ساعة ابل الذكية.

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كما أشار Pei نائب رئيس شركة Huami إلى أن الساعة الذكية ستأتي ببطارية تستمر بعمر شحن حتى 10 أيام، ومن المقرر أن تحصل طلبات الحجز المسبق الأولى على حذاء Amazfit الرياضي أو قميص رياضي أيضاً.

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