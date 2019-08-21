خارطة طريق TCL المسربة تكشف عن الدفعة الأولى من الهواتف الذكية التابعة للشركة، والبداية ستكون مع TCL T1

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت خريطة الطريق التي تم تسريبها اليوم كيف تخطط شركة TCL لجلب علامتها التجارية الخاصة إلى سوق الهواتف الذكية. وستبدأ بذلك مع هاتفها الذكي المتوسط TCL T1 والذي من المفترض يحصل في وقت لاحق على ثلاث طرازات مختلفة، بما في ذلك طرازين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك قبل أن تقوم الشركة بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في صيف العام 2020.

كالمعتاد، تم تسريب خارطة الطريق هذه من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي تظهر لنا بأن الهاتف TLC T1 سيصل في الربع الرابع من هذا العام، بينما سيصل الهاتف TCL T1 Pro في الربع الأول من العام المقبل، والهاتفين TCL T1 5G و TCL T1 Pro 5G في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، ونفس الشيء ينطبق أيضًا على الهاتف TCL Flextab القابل للطي.

وتكشف خريطة الطريق هذه كذلك أن الهاتف TCL T1 سيضم شاشة مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيضم الهاتف TCL T1 Pro شاشة AMOLED منحنية الطرفين وأربع كاميرات في الخلف. ويمكن قول نفس الشيء عن الهاتفين TCL T1 5G و TCL T1 Pro 5G بإستثناء أن هذين الأخيرين سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

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وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشف لنا هذا التسريب أن الهواتف الذكية الأربعة العادية ستكلف المستهلكين 299€ و 399€ و 499€ و 599€، على التوالي، بينما سيكلف الهاتف القابل للطي TCL Flextab ما يعادل 1299€.

وبالعودة إلى الهاتف TCL T1، فقد كشف لنا تسريب آخر من evleaks أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية بسعة 3820mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ما يبدو، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع الواجهة الخاصة بالشركة.

https://twitter.com/evleaks/status/1163443339104051200