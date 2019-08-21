الكشف عن الصور والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Enjoy 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Huawei تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة لأنه تم رصد هذا الهاتف اليوم وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع العلم بأنه يحمل الإسم الرمزي Huawei STK-TL00. وكان يٌعتقد في السابق أن هذا الهاتف ليس سوى الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 مع إسم مختلف، ولكن الصور المُدرجة في موقع الهيئة الصينية تشير إلى عكس ذلك، فهذا الهاتف الجديد يمتاز بتصميم مختلف قليلاً عن التصميم المُعتمد في الهاتف Huawei Y9 Prime 2019. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فهناك إحتمال أن يصل هذا الهاتف إلى السوق تحت إسم Huawei Enjoy 10.
وبغض النظر عن التصميم، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن هاتف Huawei الجديد سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك أن الهاتف الجديد سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالمعلومات التي بحوزتنا اليوم تكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم أيضًا بطارية بسعة 3900mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، وسيعمل بنظام Android 9 Pie.
الهاتف Huawei Enjoy 10 سيمتاز أيضًا بسمك 8.8 ملمتر وبوزن 197 جرام كما أنه سيُعرض للبيع في السوق بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأخضر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف قريبًا في الصين.
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