تطبيق Google Go الخفيف أصبح متوفرًا الآن للتحميل على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عام ونصف من إطلاقه المحدود في الهند وإندونيسيا، أصبح تطبيق البحث الخفيف Google Go متاحًا الآن على الصعيد العالمي. هذا التطبيق يبلغ حجمه 7 ميغابايات فقط تقريبًا، ويٌقصد بهذا التطبيق أن يكون وسيلة للعثور على المعلومات عبر الإنترنت على الأجهزة الإقتصادية، كما أنه قادر على تذكر نتائج البحث الخاصة بك عندما تعود مرة أخرى إلى الإنترنت في حالة إنقطاع الإتصال. التطبيق متوفر الآن على متجر Google Play Store، وتقول شركة جوجل أنه سيعمل على جميع أجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام الأندرويد 5.0 Lollipop أو الإصدارات الأعلى.

بالإضافة إلى كونه مصممًا للعمل على الأجهزة المتدنية، فإن لدى Google Go أيضًا بعض الميزات التي تقول الشركة أنها مصممة لتلبية إحتياجات الأسواق الناشئة. في وقت سابق من هذا العام، أضافت شركة جوجل ميزة Google Lens لتطبيق Google Go، والتي تتيح للتطبيق إستخدام كاميرا الهاتف الذكي لقراءة نص من العالم الواقعي بصوت عالِ. يتميز التطبيق أيضًا بدعم البحث الصوتي، وإعتبارًا من هذا الوقت من العام الماضي، يمكنه قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ. الإبتعاد عن الكتابة والقراءة ليس صدفة. بعد كل شيء، أشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في العام 2017 إلى أن شركة جوجل تستهدف أن يعتمد المليار التالي من المستخدمين على محتوى الفيديو والصوت للتفاعل مع أجهزتهم.

تجدر الإشارة إلى أن Google Go ليس هو التطبيق الخفيف الوحيد من شركة جوجل الذي تم إصداره في الأسواق الناشئة، فهناك تطبيقات مثل Gmail Go و Gallery Go و Youtube Go، فضلا عن العديد من التطبيقات الأخرى. وإلى جانب هذه التطبيقات، قامت شركة جوجل أيضًا بإصدار نسخة خفيفة من نظام الأندرويد تُدعى Android Go مصممة للعمل على الأجهزة المتدنية المواصفات التقنية.