7 أشياء يجب معرفتها عن عملة فيسبوك الرقمية Libra

مر شهرين منذ إعلان فيسبوك عن خططه لإطلاق عملته الرقمية التي تُسمى (ليبرا) Libra في عام 2020، ومنذ ذلك الحين؛ عبر الجميع عن رأيهم ابتداءً من الرئيس الأمريكي ترامب، مرورًا برجال الأعمال والمستثمرين، وحتى مسؤولو حماية البيانات في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا ،حيث أثاروا المخاوف بشأن مخاطر الخصوصية التي قد تتسبب فيها هذه العملة.

لا شك أن الجميع متحمسون لمعرفة كيف سيتطور هذا المشروع في الأشهر القادمة. وما إذا كانت عملة فيسبوك الرقمية Libra ستحدث تغييرًا بالفعل، وكيف ستعمل، أم أنها ستدخل طور النسيان دون أن نراها على أرض الواقع.

في الوقت الحالي؛ يوجد 7 أشياء يجب عليك معرفتها عن Libra عملة فيسبوك الرقمية:

1- تتمثل رؤية Libra في وجود عملة عالمية يمكن للجميع استخدامها:

تتمثل رؤية العملة الرقمية (ليبرا) Libra في إنشاء بنية تحتية مالية يمكنها تشجيع الابتكار، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن لمليارات الأشخاص الوصول إليها بسهولة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تشير التقارير أن حوالي 1.7 مليار من البالغين على مستوى العالم لا يزالون خارج النظام المالي بدون إمكانية الوصول إلى بنك تقليدي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي. على الرغم من أن مليار شخص منهم يملك هاتف محمول، ونحو نصف مليار شخص منهم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

لذلك تعتقد فيسبوك أن وجود عملة رقمية جديدة ومستقرة هي الحل، حيث إن حركة الأموال العالمية والمفتوحة والفورية ومنخفضة التكلفة ستخلق فرصة اقتصادية هائلة ومزيدًا من تعزيز التجارة في جميع أنحاء العالم.

2- ستعمل Libra اعتمادًا على البلوك تشين:

ستعمل عملة (ليبرا) اعتمادًا على قاعدة بلوك تشين جديدة تحمل اسم (Libra Blockchain)، تُطور باستخدام لغة البرمجة (Move).

Libra Blockchain هي قاعدة بيانات غير مركزية قابلة للبرمجة، ومصممة لدعم عملة مشفرة منخفضة التقلب، والتي ستكون وسيلة فعالة لتبادل المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم.

صُممت (Libra Blockchain) لتلبية ثلاثة متطلبات رئيسية:

يجب أن تكون آمنة للغاية.

يجب أن تكون مرنة، وقابلة للتكيف مع الابتكارات والحكومات المستقبلية.

يجب أن تكون قابلة للتطوير إلى مليارات الحسابات، ذات السعة العالية ومعدل التأخير المنخفض low latency.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل التقنية حول Libra Blockchain يمكنك مطالعة هذا الرابط.

3- فيسبوك لن يسيطر على العملة:

أشار فيسبوك إلى أن العملة ستكون مستقلة عن الشركة، وأنه يوجد اتحاد غير ربحي يُشرف على كل شيء يُسمى (Libra Association) ويقع مقره في جنيف بسويسرا، وهو مكون من قبل 28 منظمة، ويجب على هذا الاتحاد – الذي يتضمن فيسبوك كعضو مؤسس – ضمان كون العملة الرقمية شرعية.

Advertisements

لن يتمتع مارك زوكربيرج وفيسبوك بأي سلطة تصويت، أكثر من أي شركة أخرى في الاتحاد، ومن أبرز الشركات الأعضاء في ليبرا: باي بال، وأوبر، وفودافون، وماستركارد، وفيزا، وسبوتيفاي، وLyft، و Stripe، وXapo، و Union Square Ventures، وRibbit Capital، وThrive Capital.

4- سيتمكن مستخدمو فيسبوك من استخدام العملة:

عند إعلان فيسبوك عن العملة الجديد، قامت في الوقت نفسه بالإعلان عن شركة جديدة تابعة لها تُسمى كاليبرا (Calibra)، والتي ستوفر محفظة رقمية خاصة بالعملة على واتساب، ومسنجر، وتطبيقات على أنظمة التشغيل (آي أو إس) و(أندرويد) تتيح إرسال العملة واستقبالها.

وبحسب فيسبوك، فإن (Calibra) تتيح إرسال عملة (Libra) تقريبًا إلى أي شخص لديه هاتف ذكي بسهولة، وسرعة تضاهي سرعة وسهولة إرسال رسالة نصية، وذلك بتكلفة منخفضة للغاية.

5- الحد الأدنى لعمر المشتركين:

حاليًا لا يمكن لمستخدمي فيسبوك الذين عمرهم أقل من 18 عامًا استخدام المدفوعات من شخص لآخر في مسنجر، وبينما لا توجد الآن أي معلومات مؤكدة حول وضع حد أدنى لعمر مستخدمي عملة ليبرا في المعاملات المالية، ولكن موقع العملة على الويب أكد “أن المستخدمين سيحتاجون إلى معرِّف صادر من الحكومة من أجل التسجيل”.

6- من رئيس مشروع ليبرا في فيسبوك؟

يعمل ديفيد ماركوس David Marcus في فيسبوك منذ عام 2014 ، وقد شغل منصب نائب رئيس منتجات المراسلة قبل تولي دوره الجديد كرئيس (Calibra) محفظة Libra على فيسبوك.

قبل العمل في فيسبوك، كان ماركوس رئيسًا لشركة Paypal، ومؤسس Zong، وهو مزود لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول استحوذت عليه شركة eBay مقابل 240 مليون دولار.

يُنسب إلى ماركوس تقديم منصة الدفع الخاصة بمسنجر والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة في يونيو 2015، كما ساعد ماركوس في تطوير المدفوعات التجارية business payments على المنصة، ومن الواضح أن ديفيد يتمتع بخبرة كبيرة في مجال المدفوعات الرقمية.

7-من المحتمل أن لا تري عملة (Libra) النور:

من المفترض إطلاق عملة (Libra) في منتصف عام 2020، ولكن من المحتمل أن لا ترى النور أبداً. فمنذ الإعلان عن هذا المشروع، تلقى فيسبوك ردود فعل كبيرة من قبل المنظمين الماليين والمشرعين.

كما أن القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية لا تزال قيد التطوير، حيث دعا عضو الكونغرس ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ماكسين ووترز Maxine Waters، فيسبوك، إلى إيقاف خططها مؤقتًا إلى أن يتمكن المنظمون من النظر في العملة المشفرة الجديدة.

كما يوجد بطء من قِبل المستخدمين بشكل عام في الاعتماد على العملات الرقمية في التعاملات المالية، وبالنظر إلى كل هذه العقبات، فإنه من المحتمل أن يتوقف المشروع عن العمل.