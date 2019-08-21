تكنولوجيا: الآن تطبيق Samsung DeX يتوفر لمستخدمي أجهزة Windows وأجهزة Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكن الآن لمستخدمي أجهزة ويندوز وأيضاً أجهزة ماك الإستفادة من مميزات تطبيق Samsung DeX الذي يتيح إدارة تطبيقات الأندوريد المثبتة على هواتف سامسونج Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus من خلال أجهزة الحاسب.

يتيح تطبيق Samsung DeX إتصال كلاً من هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus بأجهزة الحاسب، لنقل وإدارة تطبيقات الهاتف على سطح المكتب في أجهزة الحاسب.

ولقد جاءت منصة DeX لدعم العمل والإقتران بالشاشات مع هواتف سامسونج وأجهزة سامسونج اللوحية القديمة، بينما يدعم تطبيق Samsung DeX تحويل أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز أو ماك إلى شاشات مخصصة لتجربة DeX، أيضاً يأتي التطبيق بشكل مجاني للمستخدمين.

ومن المقرر أن يدعم تطبيق Samsung DeX الإقتران بأجهزة ويندوز التي تعمل بنظام Windows 7، أو Windows 10، إلى جانب أجهزة ماك التي تعمل بالإصدارات الأعلى من Mac 10.13.

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أيضاً يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق Samsung DeX تشغيل الألعاب المثبتة على الهاتف على شاشة أجهزة الحاسب، أو إستخدام الملفات المحملة على الهاتف.

من جانب أخر يحتاج تطبيق Samsung DeX إلى وجود فارة ولوحة مفاتيح لدعم المستخدم في التحكم، وهي أدوات لا تتوفر في الشاشات المستقلة، لذا سيدعم إتصال تطبيق Samsung DeX بأجهزة الحاسب المستخدمين بشكل أفضل.

يذكر أن الكثير من التطبيقات تم تحديثها للعمل بفاعلية أكثر مع تطبيق Samsung DeX، ويأتي من بينها تطبيقات Microsoft Office، وMicrosoft Remote، إلى جانب تطبيق اليوتيوب، وتطبيق Twitch وأيضاً تطبيق Adobe Premiere Rush، كما يعمل تطبيق Samsung DeX على هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus فقط.

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