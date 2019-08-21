تكنولوجيا: تحديث تطبيق Gmail في الإصدار الخاص بG Suite يدعم التصحيح الإملائي الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق المراسلة Gmail لمسخدمي G Suite يأتي بميزة التدقيق الإملائي الذكي، الذي يعمل على تصحيح الأخطاء الإملائية بشكل تلقائي، كما يدعم التطبيق تصحيح القواعد أيضاً أثناء الكتابة.

تأتي بعض الخدمات المخصصة لدعم المستخدم في تحسين القواعد والأخطاء الإملائية في الكتابة، ويأتي من بين هذه الخدمات Grammarly، إلا أن جوجل تتجه إلى دعم مستخدمي G Suite بتجربة أفضل في تطبيق المراسلة Gmail، حيث يأتي التحديث الجديد للتطبيق بميزة التصحيح التلقائي الذكي للأخطاء الإملائية وأخطاء القواعد أيضاً.

ومن المقرر أن يظهر للمستخدمين ملاحظات وإقتراحات فورية لتصحيح الأخطاء أثناء كتابة البريد الإلكتروني، وهو ما يدعم تجربة أكثر إحترافية في إرسال البريد الإلكتروني في التطبيق، كما سيعمل تطبيق Gmail على تصحيح هذه الأخطاء بشكل تلقائي.

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أيضاً في حالة الكشف عن أخطاء إملائية في النصوص سيظهر خط باللون الأحمر إلى أسفل الكلمة، بينما يظهر الخط باللون الأزرق في حالة وجود خطأ في القواعد، كما تعطي شركة جوجل للمستخدمين الإختيار في تعطيل ميزة التصحيح التلقائي للكلمات أو القواعد بشكل مستقل لكل ميزة.

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