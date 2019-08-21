يمكنك الآن تجربة النسخة التي تستند على Chromium من المتصفح Microsoft Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن التنوع والمزيد من الخيارات عادة ما تكون شيئًا جيدًا، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى حدوث بعض المشاكل في بعض الأحيان. على سبيل المثال، هناك متصفحات مختلفة في السوق اليوم، ولكنها جميعها مبنية بشكل مختلف، مما يعني أنه عندما يتعلق الأمر بالتوافق، فهناك بعض العناصر التي ستعمل على بعض المتصفحات وتفشل على المتصفحات الأخرى.

لهذا السبب أعلنت شركة مايكروسوفت من قبل أنها ستعيد بناء المتصفح Microsoft Edge الخاص بها على محرك الويب Chromium التابع لشركة جوجل، وهو نفسه محرك الويب الذي يستند عليه المتصفح Google Chrome. إذا كنت مهتمًا برؤية ما يمكن أن يصبح عليه المتصفح Microsoft Edge إذا كان يستند على محرك الويب Chromium، فأنت محظوظ لأن شركة مايكروسوفت قررت إطلاق النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge الجديد الذي يستند على محرك الويب Chromium.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها شركة مايكروسوفت نسخة تجريبية من المتصفح Microsoft Edge الذي يستند على محرك الويب Chromium. ومع ذلك، على عكس النسخ التجريبية السابقة، فيبدو أن النسخة التجريبية الجديدة مستقرة بما يكفي بحيث لن يواجه المستخدمون العاديون أي مشاكل أثناء إختبارها، على الرغم من أنه ينبغي دائمًا توقع حدوث بعض المشاكل بين الحين والآخر.

Advertisements

أثناء حديثه مع موقع Engadget، صرح نائب رئيس قسم Microsoft Windows Experiences في شركة مايكروسوفت، السيد Joe Belfiore بالقول : ” إنه جاهز بالنسبة للناس ليتم تثبيته وإستخدامه كمتصفحهم اليومي. بغض النظر عن البيانات، فقد سمعنا أيضًا من مجموعة من الأشخاص مباشرة ‘ هذا جيد، يجب أن تأخذوه يا رفاق إلى المرحلة التجريبية…إنه أكثر إستقرارًا مما كنا نتوقعه ‘ “. عمومًا، إذا كنت مهتمًا بتجربة النسخة التجريبية الأحدث من المتصفح Microsoft Edge، فإنتقل إلى موقع مايكروسوفت الرسمي على الويب للحصول عليها.