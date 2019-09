معاينة أولية لخدمة بث الألعاب Apple Arcade تعرض لنا ما ينبغي علينا توقعه

فاطمة أيت طالب - دبي -

وفقا لتقرير حديث، فهو إقترح أن شركة آبل تستعد لإطلاق خدمة بث الألعاب الخاصة بها، Apple Arcade والتي سيكون بإمكانك الإشتراك فيها على الأرجح مقابل 4.99 دولار أمريكي في الشهر من أجل الإستمتاع بالعديد من الألعاب المميزة كما تريد. ومع ذلك، بغض النظر عن الإعلان الرسمي والسعر الذي لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، فلا نعرف الكثير عن الخدمة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تمكن موقع 9to5Mac من الحصول على معاينة أولية لخدمة Apple Arcade مما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة على الكيفية التي ستظهر بها هذه الخدمة ونوع الألعاب التي يمكن أن نتوقعها أيضًا. لا يعرض الفيديو مكتبة الألعاب الكاملة التي ستكون متاحة، ولكن الألعاب التي قاموا بمعاينتها تشمل Way of the Turtle و Down in Bermuda و Hot Lava و Kings of the Castle و Sneaky Sasquatch و Frogger in Toy Town.

Advertisements

كان من المتوقع أن تكون الألعاب الموجودة على خدمة Apple Arcade منفصلة عن الألعاب الموجودة في متجر iTunes App Store، مما يمنح اللاعبين سببًا للإشتراك في الخدمة مع العلم بأن بعض الألعاب قد تكون حصرية لخدمة Apple Arcade. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم شركة آبل نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد للاعبين قبل أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المضي قدمًا في الإشتراك.

لا يوجد حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن موعد إطلاق خدمة Apple Arcade، ولكن من الممكن أن يتم إطلاق هذه الخدمة جنبًا إلى جنب مع نظام iOS 13 والذي ينبغي أن يتم إصداره في الشهر أو الشهرين المقبلين.