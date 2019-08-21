آبل قد تقيد تجربة مشاهدة محتوى +Apple TV في وضع الأوفلاين

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى ميزات بعض خدمات بث الأفلام والمسلسلات مثل Netflix في القدرة على تحميل الأفلام والمسلسلات لمشاهدتها في وضع الأوفلاين. من المتوقع أن توفر خدمة بث الأفلام +Apple TV القادمة من شركة آبل ميزات مشابهة أيضًا، ولكن وفقا لتوضيحات جديدة من موقع MacRumors، فقد تكون هذه ميزات محدودة نوعًا ما في وظائفها.

تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد بعض التعليمات البرمجية في نظام MacOS Catalina والتي تشير إلى أن خدمة +Apple TV ستسمح بتحميل الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية لمشاهدتها عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، ولكن قد يكون هذا محدودًا إلى حد ما. ووفقا للتعليمات البرمجية التي تم رصدها، فهي تشير إلى أن شركة آبل ستحدد عدد العروض التي يمكن للمستخدمين تحميلها إجمالاً.

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يمكن أن تقوم شركة آبل أيضًا بالحد من عدد مرات تحميل كل عرض، أو الحد من عدد الأجهزة التي يمكن تحميل العرض منها. على سبيل المثال، تقول إحدى رسائل الخطأ التي تم العثور عليها ” لتحميل هذه الحلقة من The Morning Show، إحذفها من الجهاز الآخر وحاول مرة أخرى “.

يضيف التقرير أنه قد تكون هناك قيود في عدد عمليات البث المتزامنة في آن واحد، ولكن هذا يبدو متوقعًا بالنظر إلى أن هناك قيودًا مماثلة في Apple Music وفي الخدمات الأخرى مثل Netflix. وفي الوقت الراهن، ليست لدينا أي معلومات حول موعد إطلاق خدمة +Apple TV بالضبط، ولكن سمعنا مؤخرًا بأنها ستصدر في شهر نوفمبر المقبل مقابل 9.99 دولار أمريكي في الشهر.