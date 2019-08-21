Honor تعلن عن وحدة تحكم في الألعاب من أجل الهواتف الذكية في معرض Gamescon 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - في حدث Gamescon 2019 المُنعقد حاليًا بمدينة كولونيا الألمانية، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن يد تحكم خاصة بالألعاب من أجل الهواتف الذكية. هذا الملحق الجديد من الشركة الصينية يمتد على الجانب الأيسر أو الأيمن من الهاتف ويعمل كوحدة تحكم. هذا الملحق يقترن بالهاتف عن طريق البلوتوث ويضم بطارية بسعة 400mAh خاصة به.

خلال مؤتمر الألعاب، أعلنت شركة Honor أن 18 في المئة من مستخدميها يُعرفون أنفسهم بأنهم لاعبون، وبالتالي فقد وجدت الشركة أنه ليس لديها أي خيار آخر سوى تقديم ملحق خاص من أجل إحتياجاتهم. هذا الملحق الجديد متوافق مع معظم الألعاب، ولكنك ستتمكن من إعادة ضبط الأزرار لتقوم بوظائف مختلفة إذا كنت ترغب في ذلك.

يمكن ربط Honor Gamepad بأي هاتف ذكي، وليس فقط الهواتف الذكية التي تم تصنيعها من قبل الشركة الصينية أو الشركة الأم Huawei، ويمكن أن يستمد الطاقة من USB Type-C إذا نفدت الطاقة في البطارية. هذا يعني أن الأجهزة القديمة أو الإقتصادية التي تحتوي على منفذ MicroUSB تصبح خارج المعادلة بمجرد نفاد الطاقة من البطارية المدمجة في يد التحكم.

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للآسف، لم تكشف لنا Honor عن أي معلومات حول السعر أو التوافر، ولكننا نأمل أن نسمع المزيد عن ذلك في المستقبل القريب.