تكنولوجيا: هواوي تعقد مؤتمر في 25 من أغسطس للإعلان عن هاتف nova 5T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في ماليزيا في 25 من أغسطس، لكشف النقاب عن الإصدار الخامس من سلسلة nova 5 الذي ينطلق إلى الأسواق بعنوان nova 5T.

كشفت العملاق الصيني هواوي حتى الآن عن أربعة إصدارات من سلسلة هواتف nova 5، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار خامس من هذه السلسلة يعرف بهاتف nova 5T، لينضم إلى كلاً من هواتف nova 5، وnova 5 Pro و nova 5i، وnova 5i Pro.

من جانب أخر نشرت جوجل بعض التفاصيل عن الهاتف عن طريق الخطأ على Android Enterprise، حيث من المقرر أن ينطلق هاتف nova 5T بشاشة بحجم 5.5 إنش، تأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

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لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هاتف nova 5T ومستوى التسعير إلى جانب موعد توفر الهاتف في الأسواق في مؤتمر ماليزيا القادم.

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