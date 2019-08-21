سامسونج تُطلق أغطية Marvel الواقية من أجل الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكنك الوثوق بالأبطال الخارقين في Marvel لحماية الأرض وحماية هاتفك. ستقوم شركة سامسونج بإطلاق أغطية واقية ذكية مطبوع عليها شخصيات Marvel الشهيرة من أجل سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. الميزة الذكية في هذه الأغطية الواقية هي قدومها مع رقاقة NFC التي تتيح لهاتفك الإنتقال تلقائيًا إلى الثيم المطابق لتصميم الغطاء الواقي.

الأغطية الواقية التي رأيناها حتى الآن تشمل Iron Man و Spider Man و Captain America و Deadpool. إليك كيف تبدو هذه الأغطية الواقية الأربعة على الهاتف +Galaxy Note 10 وبعض الخلفيات التي سيتم تحميلها عندما تقوم بتثبيت الغطاء الواقي على الهاتف الخاص بك :

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لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، ولكن أصدرت شركة سامسونج أغطية واقية مشابهة جدًا لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في وقت سابق من هذا العام وكلفت كل منها 37 دولار أمريكي. قبل بضعة أشهر، حصلت ثلاثة هواتف من سلسلة Galaxy A Series على نفس الأغطية الواقية أيضًا.

لدى شركة سامسونج شراكة طويلة الأمد مع Marvel، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية ليست الوحيدة التي تربطها علاقات شراكة مع شركة Marvel، فهناك شركات أخرى مُصنعة للهواتف الذكية مثل Oppo و OnePlus و Xiaomi تربطها علاقات شراكة مع الشركة الأمريكية الرائدة في مجال صناعة أفلام الخيال العلمي.