الهاتف Redmi Note 8 Pro سيصل رسميًا يوم 29 أغسطس مع أربع كاميرات بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أنها ستقوم بإطلاق هاتفها الذكي المزود بكاميرا 64 ميغابكسل في الربع الرابع من هذا العام. نعلم الآن أن هذا الهاتف سيحمل إسم Redmi Note 8 Pro وسيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 29 أغسطس.

قامت العلامة التجارية الصينية بنشر ملصق على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يعطينا لمحة عن الهاتف Redmi Note 8 Pro الذي يحتوي على ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في واجهته الخلفية تتواجد بجانبها الكاميرا الرابعة على اليمين. تكشف الصورة كذلك أن الهاتف Redmi Note 8 Pro لن يأتي مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لأنه يظهر أسفل الكاميرا في هذه الصورة.

Advertisements

ستعلن شركة Redmi أيضًا عن الهاتف Redmi Note 8 جنبا إلى جنب مع الهاتف Redmi Note 8 Pro في اليوم 29 أغسطس، ولكن من غير المحتمل أن يضم الهاتف Redmi Note 8 الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل. عمومًا، نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series في الأيام التي تسبق الإعلان الرسمي يوم الخميس المقبل.