Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 9T، وسيصل إلى أوروبا مقابل 399€

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 9T Pro من أجل الأسواق الأوروبية. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة، فالهاتف Xiaomi Mi 9T Pro الجديد يستند على الهاتف Redmi K20 Pro الذي تم إطلاقه بالفعل قبل بضعة أشهر في بعض المناطق مثل الصين والهند.

سيكون الهاتف Xiaomi Mi 9T Pro متاحًا على الموقع الرسمي للشركة في البلدان الأوروبية حيث تتواجد شركة Xiaomi بشكل رسمي، وستجده أيضًا في متجر أمازون. يبدأ سعر الهاتف من 399 يورو للنسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. إذا كنت تريد النسخة المزودة بـ 128GB من الذاكرة الداخلية، فسوف تحتاج إلى دفع 449 يورو. يبدو أن الطرازين الأحمر والأسود فقط هما المعروضان في البداية.

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في إسبانيا، يمكنك بالفعل حجز الهاتف على موقع Mi.com، وسيُعرض للبيع بشكل رسمي في اليوم 26 أغسطس. في أمازون، يمكنك طلبه بشكل مسبق إذا كنت ترغب في ذلك. في إيطاليا، سيكون الطراز الأحمر معروضًا بشكل حصري على موقع Mi.com، وستبدأ عملية البيع في 26 أغسطس، وعملية الشحن في 2 سبتمبر. في فرنسا، يبدأ سعر الهاتف من 429.90 يورو ويأتي مع إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Smart Band 4 مجانًا لأول 200 شخص. أما بخصوص نسخة 6GB/128GB، فهي تكلف 449.90 يورو كما هو الحال في البلدان الأخرى مع العلم بأنه سيتم البدء بشحن كلا الإصدارين في اليوم 26 أغسطس.

كما سبق وأشرنا، فالهاتف Xiaomi Mi 9T Pro الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20 Pro الحالي، وهو الهاتف الذي يمكنكم معرفة كل شيء عنه في هذه المقالة المفصلة هنا.