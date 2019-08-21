تحديث EMUI 9.1 في طريقه الآن إلى ثمانية أجهزة إضافية من Huawei و Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت Huawei و Honor بإصدار تحديث EMUI 9.1 لـ 10 هواتف ذكية، واليوم هناك مجموعة جديدة جاهزة. في هذه المرة، نتحدث عن 8 أجهزة إجمالاً من كلا العلامتين التجاريتين، بما في ذلك بعض الأجهزة التي تم إطلاقها منذ العام 2016. ومع ذلك، لا تزال تتلقى التحديثات.

فيما يلي القائمة الكاملة : Huawei Mate 9 و Huawei Mate 9 Pro و Huawei Mate 9 Porsche Design و Huawei P10 و Huawei P10 Plus و Huawei Nova 2s و Honor V9 و Honor 9. تم إصدار تحديث EMUI 9.1 بالفعل لبعض هذه الهواتف في بعض المناطق، ولكن الآن لدينا إعلان رسمي يروج لذلك.

ضع في إعتبارك أن هذا الإعلان المذكور جاء من الصين، لذلك إذا كان لديك أحد هذه الطرازات أعلاه ولكنك اشتريته في سوق آخر، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل هذا التحديث إلى جهازك.

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كما أشرنا قبل قليل، لا تزال واجهة المستخدم الجديدة تستند على نظام Android 9 Pie، ولكنها تجلب العديد من التحسينات لنظام التشغيل كما أنها تقوم بإصلاح مجموعة من الأخطاء، فضلا عن إضافة وضع الألعاب GPU Turbo 3.0 الذي يعمل على تعزيز أداء الرسوميات لتوفير أفضل تجربة أثناء اللعب مع تحسين عمر البطارية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فتحديث EMUI 9.1 الجديد يجلب معه كذلك نظام الملفات الجديد EROFS من شركة Huawei والذي سيزيد من سرعة القراءة بنسبة 20% ويوفر حوالي 2GB من الذاكرة التخزينية المخصصة لنظام التشغيل.