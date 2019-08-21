سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 5T في اليوم 25 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم في المستقبل القريب الكشف عن العضو الخامس في سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series، والذي من المفترض أن يحمل إسم Huawei Nova 5T مع العلم بأن هذه السلسلة تتضمن حاليًا كل من Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5 Pro و Huawei Nova 5i و Huawei Nova 5i Pro.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 5T الجديد في حدث خاص سيتم عقده في ماليزيا في اليوم 25 من شهر أغسطس الجاري. ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول الهاتف Huawei Nova 5T بعد، ولكن قامت شركة جوجل برفعه عن طريق الخطأ على موقع Android Entreprise على الويب.

سيأتي الهاتف Huawei Nova 5T مع شاشة بحجم 5.5 إنش تضم ثقبًا في الجزء الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. عمومًا، سيتم الكشف عن باقي مواصفات Huawei Nova 5T والأسعار والتوافر يوم الأحد المقبل.