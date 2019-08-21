نمو شاومي يتباطأ مع قلة عدد الأشخاص الذين يشترون الهواتف

أعلنت شركة شاومي الصينية – رابع أكبر مورد للهواتف الذكية في العالم – عن انخفاض صافي الدخل بنسبة 87 في المئة إلى 1.96 مليار يوان في الربع المنتهي في 30 يونيو، مع استمرار تباطؤ سوق الهواتف الذكية في العالم.

وانخفض صافي أرباح الشركة للربع الثاني إلى 2 مليار يوان (284 مليون دولار أمريكي)، منخفضًا من مبلغ 14.6 مليار يوان في العام السابق.

ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 51.9 مليار يوان (7.4 مليار دولار)، مرتفعًا من 45.2 مليار يوان في العام الماضي، مدفوعًا بزيادة في متوسط ​​سعر بيع الهواتف الذكية للشركة.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 33.1 في المئة في الإيرادات من أسواقها الخارجية إلى 21.9 مليار يوان في الربع الثاني، وتعهدت شاومي بمواصلة بناء وتوسيع قنوات البيع بالتجزئة الجديدة خارج الصين.

وقال شاومي: إن إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني ارتفع إلى 32 مليون، مما يجعل الرقم يرتفع إلى 60 مليون جهاز في النصف الأول من عام 2019، وذلك بالرغم من ركود السوق العالمية.

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وأثبتت أجهزة تلفاز شاومي نجاحها الكبير، حيث احتلت الشركة المرتبة الأولى في الصين بحصولها على 5.4 مليون وحدة خلال هذه الفترة، وهي الآن من بين أفضل خمس علامات تجارية على مستوى العالم في تصنيع أجهزة التلفاز.

وتحقق شاومي معظم إيراداتها عن طريق بيع الهواتف المحمولة إلى جانب أموال بيع الإعلانات عبر الإنترنت والأجهزة الاستهلاكية، لكنها تسعى للحصول على مصادر جديدة، مما يدفعها إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ والأجهزة المنزلية الذكية.

وشكلت وحدة خدمات الإنترنت، التي تجني الأموال بشكل أساسي عن طريق وضع الإعلانات عبر تطبيقات مختلفة، نسبة 8.8 في المئة من إيرادات شاومي

وتفتخر شاومي بأن حلولها لإنترنت الأشياء تعمل الآن على 196 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم، باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة.

وزادت منتجات إنترنت الأشياء إيراداتها بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي إلى 15 مليار يوان، وتمثل الآن 29 في المئة من إجمالي إيرادات هذا الربع.