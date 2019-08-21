سروال ذكي يعزز القدرة على الجري

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طوّر باحثون من جامعة هارفرد سروالاً قصيراً ذكياً يحمل اسم “إكسو سوت هيب” يعزز قدرة مرتديه على المشي والجري.

ويقول العلماء في مقالة نشرت بمجلة العلوم الإمريكية، إنه على عكس الهياكل الخارجية الأخرى التي تركز على زيادة القوة، تم تصميم “إكسو سوت هيب” ليزيد القدرة على التحمل.

وباستخدام الكابلات التي تبطن الجزء الداخلي من أرجل السراويل القصيرة، يملك الجهاز القدرة على تعزيز حركة مرتديه باستخدام خوارزمية تميز المشية الخاصة به، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقوم حزمة المحرك في الخلف بسحب الكابلات بشكل متزامن مع حركات مرتدي السروال، وتساعد على دفعه للأمام أثناء تحركه.

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ونظراً لأن السروال مدعوم بخوارزمية قادرة على قراءة وفهم الحركات البشرية، فإن “إكسو سوت هيب” – الذي يعتمد على مفصل الورك للكشف عن الحركة – قادر على الانتقال بين المشي والجري بشكل تلقائي.

ووفقاً للباحثين، فإن استخدام الجهاز يعادل خفض معدل الأيض لدى مرتديه بنسبة 9.3% عند المشي وحوالي 4% عند الجري، وهذا يعادل إزالة ما بين 12 و17 رطلاً من الخصر.

وفي حين وصف الباحثون القدرة على تقليل معدل الأيض على أنها صغير نسبياً، فإن قدرة الجهاز على التبديل بين الركض والمشي فريدة من نوعها، بين الأجهزة الأخرى المشابهة.