تكنولوجيا: هواتف Galaxy Note10 تسجل نسبة مضاعفة في طلبات الحجز المسبق عن هاتف Galaxy Note9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تؤكد المؤشرات الأولية لطلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy Note10 في السوق الكوري على تخطي نسبة الحجز ضعف ما وصلت إليه طلبات الحجز المسبق لهاتف Galaxy Note9 خلال العام الماضي.

بدأت المؤشرات الأولى لآداء هواتف Galaxy Note10 في طلبات الحجز المسبق في الإرتفاع في السوق الكوري بشكل خاص، حيث أكد تقرير جديد نشر اليوم في كوريا الجنوبية، على أن هواتف Galaxy Note10 سجلت 1.3 مليون وحدة في طلبات الحجز المسبق في الفترة ما بين 9 إلى 19 من شهر أغسطس.

وتشير هذه النسبة في طلبات الحجز المسبق إلى تخطي هواتف Galaxy Note10 العدد الذي وصلت إليه طلبات الحجز المسبق للإصدار السابق من سلسلة Note، إلا أنها مازالت مؤشرات أولية لا يمكن أن تكشف عن آداء الإصدارات الجديدة بشكل مؤكد بشكل خاص مع إطلاق إصدارين من سلسلة Note هذا العام مقارنة بإصدار واحد خلال العام الماضي.

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أيضاً أشار التقرير إلى أن الإصدار الرئيسي من هاتف Galaxy Note 10 الذي يأتي بسعة 256 جيجا بايت هو الأكثر شعبية في طلبات الحجز المسبق، ومن المتوقع أن تنشر مزيد من التفاصيل عن آداء الإصدارات الجديدة عند إطلاقها إلى الأسواق في 23 من أغسطس.

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