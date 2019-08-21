تكنولوجيا: OnePlus تخطط للإعلان الرسمي عن جهاز OnePlus TV في شهر سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس في تصريحات جديدة اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن أول جهاز تلفاز ذكي OnePlus TV خلال شهر سبتمبر، على أن ينطلق الجهاز في السوق الهندي في البداية.

في تصريحات Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس، أكد على أن إصدار الشركة الأول من أجهزة التلفاز الذكية سيكشف عنه خلال شهر سبتمبر، كما أكد على أن جهاز OnePlus TV سيتوفر في البداية في السوق الهندي، على أن ينطلق لأسواق أخرى لاحقاً.

كما أشار Pete Lau إلى أن الشركة تواجه تحدي كبير بالدخول إلى سوق أجهزة التلفاز الذكية، أيضاً أشير إلى أن إختيار وان بلس للسوق الهندي بشكل خاص لإطلاق OnePlus TV يعود للعلاقات الجيدة للشركة مع الشركات الخاصة بدفع المحتوى الخاص بالأجهزة والذي من شأنه أن يضيف تجربة مميزة للمستخدمين في السلسلة الجديدة.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن ينطلق جهاز OnePlus TV لاحقاً في كلا من أسواق أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأيضاً الصين، على أن ينطلق الجهاز في الأسواق التي تعقد فيها وان بلس شراكة مع مزودي المحتوى في البداية.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس قد أكد على أن جهاز OnePlus TV ينطلق بتجربة مميزة في جودة العرض وجودة الصوتيات أيضاً، كما أكد على أن الجهاز يأتي بتصميم رائع يتناغم بشكل جيد في المنازل العصرية.

المصدر

اعلان

