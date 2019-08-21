الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي سيصل أيضًا إلى أوروبا، وقد يصدر في الربع الرابع من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير تقارير حديثة إلى أن الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي من شركة موتورولا سيصدر في أوروبا، وهذا ما يعني بأنه لن يكون حصريًا للولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، فقد أوضحت هذه التقارير أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف القابل للطي في فترة ما بين شهر ديسمبر من العام 2019 وشهر يناير من العام 2020. وجدير بالذكر أن هذه الأخبار الحصرية تأتي من موقع LetsGoDigital، وهو موقع هولندي له سجل حافل للكشف عن خطط الشركات المصنعة للهواتف الذكية قبل الإعلان الرسمي.

التقارير السابقة التي حصلنا عليها في الفترة الماضية لمحت إلى أن الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي القادم من شركة موتورولا سيكون حصريًا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط لإحدى شركات الإتصالات هناك، ولكن التقرير الذي وردنا اليوم يقول عكس ذلك، فهو يشير إلى أن الهاتف سيشق طريقه أيضًا إلى أوروبا على أقل تقدير.

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نفس التقرير لمح إلى أن الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد القابل للطي القادم من شركة موتورولا سيكلف ما يصل إلى 1500 يورو، وعلى الرغم من أن هذا السعر يفوق بكثير أسعار الهواتف الذكية العادية إلا أنه لا يزال منخفضًا مقارنة مع الهواتف الذكية القابلة للطي الأخرى مثل Galaxy Fold التابع لشركة سامسونج و Huawei Mate X التابع لشركة Huawei.

حتى الآن، كل ما رأيناه بشأن الهاتف Motorola Razr 2019 عبارة عن مجموعة من رسومات براءات الاختراع والصور الحاسوبية التي تم تسريبها والتي تمثل بشكل معقول الهاتف الذي يفترض أن شركة موتورولا تعمل عليه بشكل سري. هل هذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع رؤية الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد مع تصميم مماثل لذلك الذي رأيناه في السابق؟ بالطبع لا، فهناك إحتمال أن تقوم شركة موتورولا بإجراء بعض التغييرات على التصميم النهائي أو الإعتماد على تصميم مختلف كليًا.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Motorola Razr 2019 سيضم المعالج Snapdragon 710، ومستشعر بصمات الأصابع، وشاشة مرنة بحجم 6.2 إنش، فضلا عن بطارية بسعة 2730mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm، وسيكلف نحو 1500 دولار أمريكي عندما يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.