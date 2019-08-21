إشاعة جديدة تُسلط الضوء على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus 7T Pro وموعد طرحه للبيع في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإطلاق هاتفين في وقت سابق من هذا العام يحملان الأسماء OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن بعد بضعة أشهر فقط، سنحصل على خلفهما. وجدير بالذكر أننا سمعنا بالفعل العديد من الشائعات حول الهاتف OnePlus 7T Pro في الفترة الماضية، ورأينا عددًا من الصور المسربة كذلك، ولكن يبدو أن لدينا الآن موعدًا لنتطلع إليه.

في السابق، قام المسرب Max.J بنشر صورة على شبكة تويتر لما كان من المفترض أن يكون الهاتف OnePlus 7T Pro مع التاريخ 15 أكتوبر، مما دفع الكثيرين إلى إفتراض أن هذا هو تاريخ إنعقاد حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف. ومع ذلك، فقد كشف لنا موقع TechRadar بعد ذلك أنه تم إخباره من قبل مصادره بأن هذا لن يكون هو تاريخ الإعلان الرسمي، ولكن المصدر لم يقدم تاريخًا بديلاً، أو يُقدم تأكيدًا على أن الهاتف قادم.

قرر Max.J الآن نشر تغريدة جديدة مع مزيد من المعلومات. لا يزال التاريخ 15 أكتوبر مُدرجًا في التغريدة ولكنه يمثل تاريخ عرض الهاتف للبيع، بدلاً من تاريخ الإعلان الرسمي. يدعي المُسرب أنه سيتم الإعلان عن الهاتف OnePlus 7T Pro في البداية في الهند في اليوم 26 سبتمبر، وتليه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في 10 أكتوبر.

من المتوقع أن يضم الهاتف تصميمًا مشابهًا لتصميم الهاتف OnePlus 7T Pro، ونفس الشاشة التي تمتاز بمعدل التحديث البالغ 90Hz، والكاميرات الثلاثة في الخلف. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وأن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.