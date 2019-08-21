إن كنت تعاني من ضعف الاتصال بالانترنت غوغل تقدم لك الحلّ!

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أعلنت شركة غوغل أمس الثلاثاء عن إطلاق النسخة المخففة Lite (لايت (من تطبيق البحث التابع لها في جميع دول العالم، وذلك بعد نحو سنة و8 أشهر من إطلاقه في دول مثل: الهند وإندونيسيا.
وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها: " إن (غوغل غو) تطبيق خفيف، وسريع؛ يساعدك على الوصول إلى المعلومات على الإنترنت وفي العالم من حولك، وذلك حتى مع استخدام اتصال غير مستقر. وهو يفعل ذلك بينما يستخدم ذاكرة ومساحة تخزين أقل، مما يساعد هاتفك على البقاء سريعًا".
وأشارت غوغل إلى أن تطبيق (غوغل غو) كان متاحًا في بضع دول، وعلى الأجهزة العاملة بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد –(أندرويد غو) – منذ عام 2017، ولكنه اعتبارًا من اليوم متاح على متجر (بلاي ستور) في جميع أنحاء العالم.
وأضافت غوغل أن النسخة المخففة من تطبيق البحث التابع لها تتضمن خدمة Lens (لنز)، التي توفر للمستخدمين إمكانية قراءة، وترجمة، والبحث عن الكلمات التي يرونها باستخدام كاميرا الهاتف.
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