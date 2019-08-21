الكشف عن جهاز قابل للارتداء يحفز عقلك لتحسين الذاكرة

أعلنت شركة Humm عن جهاز قابل للارتداء – يوفر لك تحفيز عصبي – ترتديه لمدة 15 دقيقة يوميًا لتحسين ذاكرتك وزيادة سرعة التعلم لديك.

وقالت الشركة: وجد الباحثون تحسنًا بنسبة 20 في المئة في حجم المعلومات التي يمكن للمشاركين الاحتفاظ بها في ذاكرتهم العملية لعدة ساعات مقارنةً بالمشاركين الذين تم إعطاؤهم العلاج البديل.

كما كان المعدل التعليمي أسرع بمقدار 120 مرة من العلاج البديل بعد جلسة استمرت 15 دقيقة مع الجهاز القابل للارتداء.

وتأمل Humm في أن يساعد الجهاز الناس على مواصلة التعلم طوال حياتهم، حيث يمكنك وضع جهاز التحفيز العصبي على جبهتك، ويوفر تحفيز كهربائي معتدل يسمى (tACS)، والذي جرى التحقيق فيه لمدة 30 عامًا.

وعمدت الشركة إلى تكييف هذه التكنولوجيا بشكل جديد خفيف الوزن ومريح، وبسعر يجعل الجهاز في متناول أي شخص تقريبًا.

وبخلاف الأجهزة الأخرى المصممة لتحسين أداء النوم أو الرياضة، والتي قد تكلف ما يصل إلى 10 آلاف دولار لنموذج بحثي مخبري أو 500 دولار لإصدار المستهلك، فإن جهاز Humm الجديد سهل الاستخدام يتوفر بزهاء 5 دولارات.

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ويستهدف جهاز Humm الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يدرسون أو يقرؤون مواد غير مألوفة أو يتعلمون مهارات جديدة.

وتوفر تقنية Humm دفعة قوية للقشرة الأمامية للدماغ من خلال الجهاز الذي يوضع على الجبهة، بحيث يبعث نبضة كهربائية صغيرة تم ضبطها بدقة تمتد في جميع أنحاء الدماغ.

ويساعد ذلك على الاتصال مؤقتًا وتهيئة أجزاء أكثر من الدماغ لمعالجة المعلومات الجديدة، مما يحسن على الفور من ذاكرة العمل – حيث يحتفظ دماغك مؤقتًا بالأرقام والأسماء والحقائق الأخرى – والقدرة على التعلم، وتستمر التأثيرات بعد ذلك لمدة ساعة ونصف.

ويتوفر الجهاز القابل للارتداء الجديد من Humm للطلب المسبق الآن من خلال موقع الشركة على الويب، مع موعد التسليم في أوائل عام 2020.