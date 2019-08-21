تكنولوجيا: Redmi تستعد للإعلان عن هاتف Note 8 بمستشعر 64 ميجا بيكسل في 29 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية عن خططها لعقد مؤتمرها القادم في 29 من أغسطس لتكشف رسمياً عن هاتف Note 8 الذي يأتي بكاميرة رباعية ومستشعر 64 ميجا بيكسل، على أن يعقد المؤتمر في الصين.

ينطلق مؤتمر Redmi Note 8 من الصين في 29 من أغسطس، وهو أول الإصدارات التي تصل إلى الأسواق بمستشعر سامسونج الذي يأتي بدقة 46 ميجا بيكسل.

ولقد أشار تقرير جديد إلى أن Redmi ستقدم إصدارين من هذه السلسلة خلال فعاليات المؤتمر وهما Redmi Note 8 وRedmi Note 8 Pro، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن جهاز تلفاز Redmi TV.

ومن المقرر أن تقدم Redmi هواتف Redmi Note 8 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، أي بعكس إتجاه كبرى الشركات المصنعة للهاتف، والتي تتجه مؤخراً لتبني تصميم دائري أو مربع للكاميرة الخلفية المتعددة.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الكاميرة الخلفية تضم ثلاثة مستشعرات في المنتصف تنتهي بفلاش LED بينما يأتي مستشعر ToF بشكل مستقل إلى اليمين، أيضاً يظهر في الإعلان التشويقي مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية في نهاية إعدادات الكاميرة.

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وتشير التوقعات إلى أن إصدار Redmi Note 8 Pro سيأتي بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حالياً.

أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية ISOCELL GW1 من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل إعدادات الكاميرة الأخرى.

يذكر أن تسريبات رصدت خلال الفترة الماضية في مقطع فيديو، أشارت إلى أن سلسلة هواتف Redmi Note 8 تدعم هذا العام تقنية NFC، لذا نترقب الإعلان الرسمي للتأكيد على هذه التفاصيل والتعرف على مميزات ومواصفات هواتف Note 8.

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