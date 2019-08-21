تلفاز OnePlus TV الذكي سيصدر في شهر سبتمبر المستقبل، وسيصل إلى الهند أولاً

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus أنها ستقوم بإطلاق تلفزيونها الذكي الأول في شهر سبتمبر المقبل. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الشركة أيضًا أنه سيتم الإعلان عن هذا التلفاز أولاً في الهند حيث تنشط الشركة بقوة.

تم الإعلان عن ذلك من قبل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau في المنتدى الرسمي التابع للشركة. تحدث السيد Pete Lau كثيرًا عن التحديات التي تواجه قطاع التلفزيونات وكذلك ما يمكن أن نتوقعه من التلفاز الذكي القادم من الشركة بمجرد صدوره.

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أوضح السيد Pete Lau أن السبب وراء إطلاق التلفاز الذكي OnePlus TV أولاً في الهند هو أن الشركة لديها علاقات كبيرة مع مزودي المحتوى في البلاد. وبالنسبة لـ OnePlus والتلفزيونات بشكل عام، يٌعتبر المحتوى هو الجانب الأكثر أهمية، وبالتالي فقد أرادت الشركة التركيز على الحصول على المحتوى الصحيح والمناسب، وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تقرر إطلاق تلفازها الذكي الأول في البداية في بلد واحد قبل الإنتقال إلى الأسواق الأخرى.

أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فقد ذكر السيد Pete Lau أنه سيتم إطلاق التلفاز الذكي الجديد OnePlus TV في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين في وقت لاحق من دون تحديد تاريخ محدد، ولكن نحن نتوقع أن يحدث ذلك عندما تحصل الشركة على شركاء قويون في تلك المناطق ويملكون محتوى مميز يحظى بطلب كبير.

أما بخصوص التلفاز نفسه، فقد قال السيد Pete Lau أنه بإمكاننا أن نتوقع أن يمتاز بصورة ذات جودة عالية وصوت رائع، وتصميم يتناسب بشكل جيد مع غرفة المعيشة الخاصة بك ويوفر تجربة رائدة وذكية ستجعله معيارَا لمستقبل الذكاء في أجهزة التلفزيون. سيكون هذا التلفاز رائعًا وسيكون معروضًا للبيع بسعر جذاب كما نتوقع دائمًا من شركة OnePlus.