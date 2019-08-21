شركة IKEA تضاعف جهودها وتقرر التركيز بشكل أكبر على تطوير المزيد من الأجهزة المنزلية الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، رأينا شركة IKEA تضيف مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية الذكية لتشكيلة منتجاتها. بدأت ذلك بتقديم مصابيح مرفقة بشواحن لاسلكية مدمجة، والمصابيح الذكية ومكبرات الصوت الذكية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة تعتزم القيام بأكثر من ذلك بكثير في المستقبل.

في الواقع، في إعلان أصدرته الشركة مؤخرًا، كشفت أنها ستقوم بإنشاء قسم جديد في الشركة يُدعى IKEA Home Smart، وهو القسم الذي سيركز على تطوير المنتجات المنزلية الذكية. ووفقا لرئيس القسم الجديد في شركة IKEA بالسويد، السيد Björn Block، فقد صرح بالقول : ” في شركة IKEA نريد مواصلة تقديم المنتجات من أجل حياة أفضل في المنازل للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى التقدم. من أجل القيام بذلك، نحن بحاجة إلى إستكشاف المنتجات والحلول بما يتجاوز الأثاث المنزلي التقليدي “.

وأضاف قائلاً : ” من خلال العمل مع جميع الأقسام الأخرى داخل شركة IKEA، سيعمل القسم الجديد IKEA Home Smart على قيادة التحول الرقمي لمجموعة IKEA، وتحسين وتحويل الشركات الحالية وتطوير مشاريع جديدة لتقديم منتجات ذكية أكثر تنوعًا للعديد من الناس. لقد بدأنا للتو “.

يبقى أن نرى ما هي أنواع المنتجات المنزلية الذكية الجديدة التي يمكن أن نتوقعها من شركة IKEA، ولكن حتى الآن، كانت الأجهزة المنزلية الذكية الأولى للشركة قد حصلت على مراجعات إيجابية في غالب الأحيان، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قدرتها على تحمل التكاليف وكذلك توافقها مع منصات مثل HomeKit التابعة لشركة آبل.