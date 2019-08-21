Xiaomi نجحت في شحن 60 مليون هاتف ذكي في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi للتو بالكشف عن تقريرها المالي للنصف الأول من هذا العام، والأرقام كانت جيدة. بلغت الإيرادات ما يعادل 13.56 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. بلغت الأرباح الصافية المنقحة 810.36 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.8 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وعندما يتعلق الأمر بشحنات الهواتف الذكية، فقد تمكنت شركة Xiaomi من شحن 60 مليون وحدة في هذه الفترة على الرغم من ركود السوق العالمي.

وعندما يتعلق الأمر بخارج قطاع الهواتف الذكية، فقد أثبتت سلسلة التلفزيونات الذكية من شركة Xiaomi أيضًا نجاحها حيث إحتلت الشركة المرتبة الأولى في الصين بعدما نجحت في شحن 5.4 مليون وحدة خلال هذه الفترة، وهي الآن من بين الشركات الخمسة الأكثر مبيعًا للتلفزيونات في العالم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun أنه مسرور بالأداء وعلق قائلاً أن الشركة ستعزز إلتزامها إتجاه 5G و Internet Of Things مع زيادة النفقات على البحث والتطوير. وعندما يتعلق الأمر بالإستثمارات، فقد بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 467.44 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

تفتخر شركة Xiaomi الآن بأن حلول Internet Of Things الخاصة بها تعمل الآن على 196 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم. إرتفعت إيرادات قسم خدمات الإنترنت في الشركة الصينية إلى 1.25 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل تحسنًا قدره 108 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2018.