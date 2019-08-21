الهاتف Galaxy A50 يحصل على تحديث جديد يُحسن خوارزمية شحن البطارية وأداء النظام وإستقراره

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A50، وهو التحديث الذي يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات، بما في ذلك تحسين الخوارزمية المسؤولة عن شحن البطارية، فضلا عن تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع، وتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل.

هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا بالفعل للتحميل عبر الهواء ويحمل البنية رقم A505FDDU2ASH3 مع العلم بأن حجمه يبلغ 320 ميغابايت. وإلى جانب التحسينات المذكورة آنفًا، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس، وتطبيق Snapchat.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.