جوجل تطلق تطبيق Google Go الخفيف في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق النسخة المخففة (لايت) Lite من تطبيق البحث التابع لها في جميع دول العالم، وذلك بعد نحو سنة و8 أشهر من إطلاقه في دول مثل: الهند وإندونيسيا.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: ” إن (جوجل جو) تطبيق خفيف، وسريع؛ يساعدك على الوصول إلى المعلومات على الإنترنت وفي العالم من حولك، وذلك حتى مع استخدام اتصال غير مستقر. وهو يفعل ذلك بينما يستخدم ذاكرة ومساحة تخزين أقل، مما يساعد هاتفك على البقاء سريعًا”.

وأشارت جوجل إلى أن تطبيق (جوجل جو) كان متاحًا في بضع دول، وعلى الأجهزة العاملة بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد – (أندرويد جو) – منذ عام 2017، ولكنه اعتبارًا من اليوم متاح على متجر (بلاي ستور) في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة: إن إطلاق (جوجل جو) في جميع أنحاء العالم يأتي من أجل الناس الذين يعانون أحيانًا من مشكلة الاتصالات الضعيفة، ومساحة التخزين على الهواتف، وقراءة أو ترجمة النصوص.

وأضافت جوجل أن النسخة المخففة من تطبيق البحث التابع لها تتضمن خدمة (لنز) Lens، التي توفر للمستخدمين إمكانية قراءة، وترجمة، والبحث عن الكلمات التي يرونها باستخدام كاميرا الهاتف.

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ويمتاز التطبيق أيضًا بأنه يوفر ميزة للقراءة الجهرية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتستهدف المستخدمين الذين يفضلون الاستماع إلى المحتوى بدلًا من قراءته، وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاستماع إلى محتوى صفحات الويب.

ولأنه يستهدف هواتف أندرويد الضعيفة المواصفات، فإن تطبيق (جوجل جو) صغير الحجم، إذ لا يتعدى حجمه 7 ميجابايت، ولكيلا يضطر المستخدمين إلى تنزيل تطبيقاتهم المفضلة، فإن التطبيق يوفر لهم نسخ الويب من تلك التطبيقات. وفي حال فقد المستخدمون الاتصال بالإنترنت أثناء استخدام التطبيق، فإنه سوف يتذكر ويسترجع نتائج البحث عند عودة الاتصال.

هذا؛ ويمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بالإصدار (لوليبوب) وما بعده من نظام أندرويد تنزيل تطبيق (جوجل جو) من متجر (بلاي ستور) في جميع أنحاء العالم.