تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X بتكوينات أفضل مع تعزيز كفاءة التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة هواوي قريباً أول إصدار لها من الهواتف القابلة للطي Mate X بتكوينات داخلية أقوى، مع تصميم أكثر كفاءة لتنافس بقوة العملاق الكوري مع هاتفها المرتقب Galaxy Fold.

إستطاعت شركة هواوي أن تتفادى ظهور أي مشاكل في وحدات Mate X قبل إنطلاق الهاتف للأسواق والمستخدمين، حيث إستفادت من فترة تأجيل إطلاق هاتف سامسونج Galaxy Fold، لتعزيز كفاءة تصميم هاتفها الخارجي والداخلي لتكون الوحدات المعاد تصميمها أكثر كفاءة في دعم المستخدم بتجربة أفضل في هذه الفئة من الهواتف.

أيضاً حرصت شركة هواوي على أن تقدم أفضل رقاقة معالج للشركة Kirin 990 في هاتف Mate X لتعزيز آداء الهاتف حيث من المقرر الإعلان عن الرقاقة رسمياً خلال شهر سبتمبر المقبل، كما قامت بتحديث وإضافة تحسينات للبرمجيات لتقدم تجربة متكاملة في الهاتف في النهاية.

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وتأتي النسخة التي أعيد تصميمها من هاتف Mate X بتحسينات جديدة تدعم آلية فتح وغلق سلسة للهاتف، من جانب أخر قدمت شركة هواوي نظام الكاميرة الذي قدم سابقاً في هاتف P30 Pro في النسخة الجديدة من هاتف Mate X.

ولقد أكدت التسريبات على أن هواوي ركزت في النسخة الجديدة من الهاتف على عرض أفضل في الشاشة، أيضاً حرصت على تفادي ظهور أي مشاكل مع التصميم الجديد لفواصل الشاشة كما هو الحال في وحدات المعاينة من هاتف Galaxy Fold، ومن المتوقع أن يأتي هاتف هواوي Mate X بمستوى تسعير أعلى من إصدار سامسونج، نظرا لدعم الهاتف لميزة الإتصال بشبكات 5G.

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