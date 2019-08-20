الهاتف Vivo iQOO Pro 5G يحطم رقم قياسي جديد في إختبارات الأداء قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية Vivo iQOO Series والذي سيحمل إسم Vivo iQOO Pro 5G في اليوم 22 أغسطس. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف على منصة إختبارات الأداء AnTuTu حيث حقق 497179 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.

في السابق، رأينا الهاتف Meizu 16s Pro الذي لم يتم إطلاقه بعد وهو يسجل 464411 نقطة وهو رقم قياسي في حد ذاته. ووفقا لصفحة AnTuTu على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فقد حقق الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد هذه النتيجة المتقدمة جدًا بفضل نظام الملفات F2FS وتكنولوجيا TurboWrite SDD.

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وبغض النظر عن الأداء، فقد أكدت لنا منصة إختبارات الأداء AnTuTu كذلك أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، و8GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD والتي يُتوقع أن يبلغ حجمها 6.41 إنش.

وبالعودة إلى التقارير والتسريبات السابقة، فالهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد سيأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، ومع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأنه سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W.

وبصرف النظر عن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G، فمن المتوقع أن تقوم شركة Vivo كذلك بإطلاق نسخة أخرى من هذا الهاتف تدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط من أجل طرحها في السوق بسعر معقول مع العلم بأن التقارير السابقة لمحت إلى أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G نفسه سيكون أرخص هاتف 5G في السوق عندما يتم إطلاقه.