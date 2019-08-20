تكنولوجيا: Dell تطلق أول شاشة ألعاب OLED بحجم 55 إنش وسعر 4000 دولار الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Dell لإطلاق أول شاشة ألعاب OLED مميزة بحجم 55 إنش ودقة 4K، على أن تنطلق بعلامة Alienware التجارية وبسعر 4000 دولار.

أعلنت شركة Dell اليوم عن موعد إطلاق شاشة الألعاب Alienware التي تأتي كأول شاشة ألعاب OLED مميزة بحجم 55 إنش، والتي تنطلق للأسواق رسمياً خلال الشهر المقبل.

وتأتي شاشة Alienware AW5520QF بدقة عرض 4K، حيث تنطلق في 30 من سبتمبر للأسواق بسعر 4000 دولار تقريباً، كما أعلنت شركة Dell عن تطوير هذه الشاشة للمرة الأولى خلال فعاليات CES في بداية هذا العام، ومن ثم أكدت على خططها لتوفير هذا الإصدار للمستخدمين منذ شهرين تقريباً.

ويأتي حجم 55 إنش في الشاشة في أجهزة التلفاز الذكية غالباً، إلا أنها تعد أول إصدار على الإطلاق من شاشات OLED الألعاب بحجم 55 إنش، والتي تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، مع إستجابة فائقة السرعة 0.5ms، ودعم تقنية FreeSync.

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من جانب أخر تتميز شاشة AW5520WF بتصميم نحيف جداً للإطارات، كما تأتي بإضاءة RGB، وتتميز بمنفذ DisplayPort 1.2، مع ثلاثة من منافذ HDMI 2.0، كما تأتي بوحدة USB hub مدمجة تضم 4 من منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، مع سماعة لإنتاج الصوتيات، وأيضاً S/PDIF.

كما تتميز المكبرات الصوتية المدمجة في الشاشة بقدرة 14W والتي طورت عبر Waves MaxxAudio، أيضاً تأتي شاشة Dell بأعلى معدل تسعير في شاشات الألعاب مقارنة بإصدار LG من شاشات OLED في شاشة 55CP9UA التي تتوفر بسعر 1600 دولار، والتي تدعم دقة 4K مع معدل تحديث 120Hz.

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