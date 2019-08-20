فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney في وقت لاحق من هذا العام، وإذا كنت تخطط للإشتراك في هذه الخدمة، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن هذه الخدمة ستكون متاحة على عدد من المنصات المُختلفة عند الإطلاق. هذا يعني أنك ستتمكن من مشاهدة المحتوى المتوفر على هذه الخدمة في أجهزة متعددة منذ البداية.
يشمل ذلك Apple TV و Android و Android TV و Chromecast ومتصفحات الويب و iPad و iPhone و Playstation 4 و Roku و Roku TV و Xbox One. وعلى ما يبدو، بعض الأجهزة التابعة لشركة أمازون مثل Amazon Fire TV ليست ضمن القائمة، ولكن هناك إحتمال أن يتم إضافتها في وقت لاحق.
بعد كل شيء، هذه فقط هي الأجهزة التي يتم دعمها في البداية، لذلك نعتقد أنه سيتم دعم المزيد من المنصات والأجهزة مع مرور الوقت. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق خدمة +Disney في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من المتوقع أن تتوسع لتشمل أسواقًا مثل كندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا في شهر نوفمبر المقبل. تخطط الشركة للتوسع إلى المزيد من الأسواق الدولية في العامين المقبلين، لذلك إذا كنت لا تعيش في تلك المناطق، فيبدو أنك غير محظوظ.
سيتم تسعير الخدمة بنحو 6.99 دولار أمريكي في الشهر أو 69.99 دولار أمريكي إذا كنت تخطط للدفع سنويًا. ستكون هناك أيضًا حزمة بقيمة 12.99 دولار أمريكي في الشهر تشمل +Disney و Hulu و +ESPN.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney ستدعم العديد من المنصات منذ البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.