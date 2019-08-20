صورة واقعية للهاتف Vivo NEX 3 تُظهر لنا شاشة الشلال التي سيأتي بها

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد التشويق لشاشة الشلال والرسومات التخطيطية لتصميم الهاتف Vivo NEX 3 القادم، واصل مدير المنتجات في شركة Vivo، السيد Li Xiang حملته الترويجية من خلال عرض صورة واقعية للهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وكما تلاحظون، فالشاشة المستخدمة في الهاتف Vivo NEX 3 القادم تضم شاشة أكثر إنحناءً على الطرفين مقارنة مع الهواتف الذكية المُقدمة من الشركات المصنعة الأخرى مثل سامسونج و OnePlus.

تمنحك نفس الصورة ذات الإضاءة المُعدلة نظرة أفضل على الهاتف وتكشف أن الحواف الجانبية سميكة نسبيًا. يمكن أن تكون الأشرطة السوداء مجرد خدعة برمجية أو أن الهاتف في غطاء واقي لمنع الكشف عن التصميم الكامل في هذه المرحلة. في كلتا الحالتين، سيتعين علينا إنتظار مزيد من التأكيدات من شركة Vivo نفسها.

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في السابق، أكد لنا السيد Li Xiang أن الهاتف Vivo NEX 3 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمعنا أيضًا أنه سيتم شحن الهاتف على الأرجح مع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 44W، ولكننا لم نرَ تأكيدًا رسميًا حتى الآن.