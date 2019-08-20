تكنولوجيا: ابل تقدم إختيارات جديدة في ألوان سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية في 22 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة ابل خلال أيام مزيد من الإختيارات في ألوان سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية، التي انطلقت إلى الأسواق في البداية باللون الأسود، بينما تتوفر بدءاً من 22 من أغسطس بكلاً من ألوان الأزرق، الأخضر وأيضاً الأبيض.
أطلقت علامة beats التابعة لشركة ابل سماعتها اللاسلكية Powerbeats Pro خلال شهر أبريل الماضي، حيث توفرت في الأسواق باللون الأسود فقط، إلا أن شركة ابل قد أشارت إلى دفع مزيد من الإختيارات في ألوان السماعة اللاسلكية خلال فصل الصيف.
واليوم حددت ابل 22 من أغسطس للطلب المسبق للإختيارات الجديدة في ألوان السماعة اللاسلكية عبر متجر الشركة على شبكة الإنترنت، حيث تتوفر Powerbeats Pro بكلاً من ألوان الأزرق، الأبيض العاجي وأيضاً اللون الأخضر، على أن يبدأ شحن السماعة للمستخدمين في 30 من أغسطس.
ومن المقرر أن تتوفر الألوان الجديدة للسماعة أيضاً في جميع أنحاء العالم والأسواق التي يتوفر بها بالفعل اللون الأسود من سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية، كما تأتي الإختيارات الجديدة في الألوان بنفس مستوى تسعير السماعة اللاسلكية 250 دولار تقريباً.
يذكر أن سماعة Powerbeats Pro تأتي ببعض من مميزات سماعة ابل اللاسلكية AirPods، حيث تضم كلا السماعتين شريحة معالج H1، مع ميزة إلقاء الأوامر الصوتية لتنشيط السماعة بعبارة “Hey Siri”، أيضاً تأتي سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية بميزة الإقتران السريع بكلاً من أجهزة الآيباد، هواتف الأيفون إلى جانب أجهزة ماك، بينما تأتي سماعة Powerbeats Pro بتصميم يدعم الرياضيين بشكل خاص.
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